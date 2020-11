Raddoppio ferroviario, nuovo avviso sulla procedura Via della società Rfi

TERMOLI. Riparte da capo l’iter di divulgazione alla cittadinanza del progetto di raddoppio ferroviario, dopo le prescrizioni imposte dalla Commissione Via-Vas, che ha indirizzato il proponente a una modifica strutturale. L’istanza è stata presentata il primo agosto 2019, per la procedura di Via sul Progetto Definitivo del lotto 2-3 “Termoli–Ripalta”, relativa al progetto di Variante redatto a seguito del recepimento della prescrizione n. 50 di cui alla Delibera CIipe 2/2015, approvativa del progetto preliminare della tratta ferroviaria Termoli–Lesina, ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Nell'ambito del procedimento di VIA in questione, a seguito della presentazione di documentazione tecnica avvenuta con nota Rfi,sono state richieste integrazioni. Ai sensi dell’art.183, comma 4 del D.Lgs.163/2006, come modificato dall’art. 34, comma 4, legge n.221 del 2012, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, chiunque abbia interesse può prendere visione sul sito Web del progetto e del relativo studio ambientale, e presentare in forma scritta proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, indirizzandoli al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale per la Crescita e la Qualità dello Sviluppo, Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma; l’invio delle osservazioni può essere effettuato anche mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: CRESS@PEC.minambiente.it.