TERMOLI. Da una diretta all'altra, ieri sera su Termolionline. Portale e pagina Facebook rigorosamente live per documentare quello che sta avvenendo intorno a noi.

Dalle 22, infatti, secondo le norme del nuovo Dpcm, non è possibili muoversi all'esterno se non per comprovati motivi di lavoro, salute e altre contingenze ritenute urgenti e indifferibili.

Ci siamo recati in centro, da una postazione di via Dante, per verificare da qualche minuto oltre il limite prefissato dal premier Conte e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, quanto subito questo messaggio fosse recepito e osservato.

Diciamo che sono state alcune le eccezioni che abbiamo riscontrato, qualcuno a piedi, diverse le auto in movimento, anche fuori dal cono della medesima diretta che vi abbiamo proposto.

La prima serata funge anche un po' da prova tecnica, vedremo soprattutto stasera, di sabato, cosa accadra e se il livello e l'intensità dei controlli crescerà parallelamente al consolidarsi del lockdown notturno.