TERMOLI. Cinque ospiti in una sola serata, due rappresentanti delle istituzioni, Comune e Regione, come sindaco e presidente della Giunta regionale, altri tre del mondo dello spettacolo, di quello orientato ai giovani, come la musica da discoteca.

E’ stata una puntata dagli alti ritmi quella di Termoli in Diretta, dalle 19, per un’ora, con l’editore Nicola Montuori che ha ospitato live streaming dalle rispettive postazioni il primo cittadino Francesco Roberti, il governatore Donato Toma, il dj Mark Di Meo da Los Angeles e la cantante e artista Morena Marangi con Mark Hide dj da Milano.

Si è trattato del secondo appuntamento a carattere mensile, dopo il debutto dell’ottobre scorso, oltre allo speciale sulla chiusura dei locali alle 18, dopo il precedente Dpcm.

Con Roberti e Toma si sono affrontate le problematiche relative all’emergenza sanitaria legata al Covid, mentre con gli altri due ospiti si è aperto uno spaccato diverso.

Di Meo ha raccontato l’atmosfera che si sta vivendo negli Stati Uniti, con lo spoglio a oltranza per determinare chi sarà il nuovo presidente degli Usa, ma non solo. Anche con riferimento alla sua distanza… da Termoli, stesso percorso della più “vicina” Miss Morena, da ieri in zona rossa.

Proprio lei, assieme al compagno Mark Hide, ha deliziato gli spettatori con due canzoni live riarrangiate nello stile particolare che la caratterizza.

Da questa puntata, il contenuto video sarà riproposto integralmente dal sabato mattina, a disposizione di chi non l’ha potuto seguire.