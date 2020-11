TERMOLI. Quarto appuntamento con Generazione social, la rubrica che settimanalmente mette in vetrina talenti delle nuove generazioni di termolesi.

Dopo Marika Lucciola, la scrittrice di libri, il duo musicale Fausto Ponsanesi e Stefano Bassani, e la vogatrice termolese che è giunta in nazionale giovanile Giusy Fatima De Sanctis, oggi abbiamo incontrato al locale "About Coffee Garden" Fiorenza Lacerenza, make-up Artist qualificata.

Per riuscire in quella che è la sua passione, Fiorenza ha lottato con le unghie, per studiare e aggiornarsi, ha fatto lavori duri e usuranti e allo stesso tempo ha frequentato corsi duri e impegnativi, sostenendo anche prove altrettanto significative, investendo su corsi non solo in presenza, ma anche online.