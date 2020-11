TERMOLI. Il presidente del comitato San Timoteo, Nicola Felice, torna sulla questione dei Lea-Livelli essenziali di assistenza.

«Continua per l’anno 2018 anche per il Molise il trend positivo dei Lea Livelli essenziali di assistenza raggiungendo un punteggio di 180, contro 167 dell’anno 2017. Dal 2020 sarà in vigore il Nuovo Sistema di Garanzia dei LEA, approvato nel dicembre 2018 in Conferenza Stato-Regioni. La nuova metodologia, che sostituirà l’attuale Griglia Lea, valuta distintamente tre aree di assistenza (prevenzione, distrettuale,ospedaliera) e attribuisce loro un valore compreso in un range 0-100. La garanzia di erogazione dei LEA si intende raggiunta qualora, entro ciascun livello, sia raggiunto un punteggio pari o superiore a 60, in modo da non consentire la compensazione tra livelli.

Da una applicazione sperimentale del Nuovo Sistema di Garanzia dei LEA con i valori dell’anno 2017 il Molise presenta sulle tre aree due insufficienti: distrettuale e ospedaliera.

Il Nuovo Sistema di Garanzia dei LEA appare ancor più sfavorevole per il Molise, pregiudicando di molto l’ uscita dal Commissariamento della Sanità».