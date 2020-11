«Due unità di medici Usca in più per curare i trasferimenti Covid»

TERMOLI. «2 unità di USCA in più ,una a Termoli ed una Isernia da utilizzare al bisogno ,oltre che per le cure domiciliari programmabili ,per i trasferimenti a Campobasso dei pazienti Covid ,così da evitare che vengano impegnate in questo servizio le UOT 118 che invece devono essere dedicate e sempre disponibili solo per l'emergenza urgenza e non accada mai più che debbano essere allertate postazioni diverse da quella territoriale».

E’ quanto richiede il patologo clinico Giancarlo Totaro.

L'incidente sulla statale 16 evidenzia una grave problematica sanitaria riconducibile alla organizzazione delle UOT 118 in Basso Molise.

E' utile ricordare che la UOT 118 di Termoli, al di là della popolazione residente, ha il più alto numero di interventi di tutte le altre postazioni UOT della regione Molise ,e questo non è un dettaglio se si pensa di utilizzare le ambulanze come servizio trasporti in tempi di Covid.

In questo caso ,fortunatamente, pare che il ritardo sia stato ininfluente ai fini della prognosi che purtroppo è stata infausta ed il fattore tempo non ha determinato nessun effetto sulla prognosi infausta del paziente, ma se non si provvede presto a mettere una seconda postazione di 118 a Termoli e/o attivare uno specifico servizio diverso dal 118 ,come per es. una USCA dedicata di riferimento per il presidio ospedaliero San Timoteo, per i trasferimenti Covid (stesso discorso per il P.O. di Isernia) è razionale e ragionavole pensare che ci sono tutti i presupposti perchè ci possano essere dolorosi episodi di malasanità dovuti al ritardo degli interventi. .

Ma comunque si deve prendere atto che non è più possibile tenere un servizio di emergenza urgenza fondato su così evidenti , palesi e pericolose carenze organizzative.