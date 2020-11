Puchetti: il contagio cresce a Larino, siate tutti più responsabili

LARINO. Il sindaco di Larino Giuseppe Puchetti informa cittadinanza che a seguito dei tamponi effettuati dal personale del dipartimento di igiene e salute del basso Molise sui pazienti legati al medico di base di Larino, risultato positivo al Covid-19, sono emerse nella giornata di venerdì tre nuove positività che si sommano alle due riscontrate ieri l'altro.

L'Asrem continuerà nei prossimi giorni a ricostruire la mappa epidemiologica del contagio. Come sempre, si ricorda di rispettare la normativa dettata in materia di contenimento del contagio e l'uso dei dispositivi di protezione personale. La curva del contagio in città sta crescendo ed è necessario assumere atteggiamenti responsabili da parte di tutti. Si invita, inoltre, la cittadinanza a mantenere un atteggiamento rispettoso nei confronti di chi è risultato positivo al Covid.