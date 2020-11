Rimborso affitti, «Mio marito ha perso il lavoro, ci serve per far mangiare i figli»

TERMOLI. Testimonianza diretta e personale da parte di una donna, mamma e moglie disperata, residente a Termoli, S. P. le iniziali, che attende il ristoro del canone di locazione che deve pagare ogni mese.

Di recente, a dare evidenza al tema del bando assistenziale è stato il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle, attraverso una interpellanza, in cui i consiglieri pentastellati chiedevano se fossero stati introitati i soldi messi a bando dalla Regione Molise.

«Gentile direttore le scrivo in merito al suo articolo del Movimento 5 Stelle sul rimborso affitto. Sono una delle tante persone che sta aspettando questo rimborso. La signora del Comune, interpellata da me ogni 15 giorni, mi ha risposto che la Regione Molise sono più di 20 giorni che ha erogato soltanto il 50 %del importo dovuto è che quindi non possono erogate il denaro. Chiamo continuamente e insistentemente in quanto mio marito, causa Covid, ha perso il lavoro e quindi quel piccolo sostentamento mi aiuterebbe a dare da mangiare ai miei figli. Chiedo di avere spiegazioni dal nostro presidente Toma».