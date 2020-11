CAMPOMARINO. Presso il CEA Fantine di Campomarino si è svolta la lezione di entomologia con il Prof. Andrea Sciarretta docente Università degli Studi del Molise; lezione interessante ed entusiasmante che ha appassionato tutti i corsisti. Già nella giornata di ieri il docente universitario si è recato presso il CEA per installare delle trappole che hanno portato buoni risultati. Nella mattinata il Prof. ha installato anche una tenda per la cattura di altre specie di insetti. Di notevole spessore le teche di insetti che il Prof. ha mostrato ai corsisti. Insetti stupendi e quasi tutti sconosciuti ai più. La microbiodiversità si sta rilevando un campo molto interessante.A questo proposito Ambiente Basso Molise aiuterà l'Università degli Studi del Molise nel progetto LIFEPLAN - Un censimento planetario della vita. Il progetto LIFEPLAN si propone di aumentare le conoscenze sulla biodiversità meno nota, attraverso un programma di campionamento a scala mondiale, ed analizzando i dati con tecniche bioinformatiche e con approccio statistico. Verranno impiegate moderne tecniche di monitoraggio che non richiedono conoscenze tassonomiche al momento della raccolta dei dati ma che consentono di confrontare i risultati ottenuti tra differenti siti del pianeta. Il progetto è finanziato dal Consiglio Europeo della Ricerca nell’ambito del programma di Ricerca ed Innovazione Horizon 2020 (Grant Agreement No 856506). E’ coordinato dall’Università di Helsinki (Finlandia). Ha inizio a Settembre 2020 e si concluderà nel 2025. In Italia sono stati scelti due siti di monitoraggio della rete LTER (Long Term Ecological Research): Foce Trigno-Marina di Petacciato, gestito da EnvixLab del Dipartimento di Bioscienze e Territorio dell’Università del Molise (Termoli), e Lago Maggiore, gestito dall’Istituto di Ricerca sulle Acque del CNR (Verbania). Il progetto prevede di monitorare due siti, uno naturale ed uno urbano, ampi 100 m x100 m, all’interno dei quali vengono installate delle strumentazioni che raccolgono dati in continuo su artropodi e macrofauna (Malaise trap, Cyclone sampler, 5 fototrappole, 5 sensori audio). All’interno di questi quadrati vengono poi campionate regolarmente suoli e radici di alcune piante. Il Prof. Sciarretta sarà uno dei protagonisti di questo progetto planetario. NOI anche CI SAREMO. Alcune immagini della splendida giornata: