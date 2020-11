Il ricordo di Antonio De Gregorio, l’artigiano delle emozioni

TERMOLI. Inimitabile, camaleontico, visionario, sognatore: aggettivi che ben delineano la persona di Antonio De Gregorio. Termolese doc, 89 anni solo all’anagrafe, animo gentile e giovane, Antonio è stato un artista della fotografia, un artigiano delle emozioni, oltre che docente ed un riparo sicuro per la sua famiglia e i suoi amici che, in lui, hanno sempre trovato la forza di combattere.

Chi lo ha conosciuto bene lo ricorda come una persona disponibile, burbera, ma solo all’apparenza, che ha sempre aperto la sua porta – ed il suo cuore – a chiunque avesse la passione per la fotografia, senza interessi economici o secondi fini. Perché lui era così: prendeva una persona che amava la fotografia e, come solo un bravo artigiano sa fare, iniziava a scolpirlo, lezione dopo lezione, scavando all’interno dell’anima dell’aspirante fotografo e costringendolo a guardarsi dentro, affinché quell’introspezione potesse dare i suoi frutti e trasferirsi sulle istantanee, spalancando la sua porta dei sogni e dei desideri più reconditi.

Antonio ha portato in questa città una tecnica unica in grado di unire, con meravigliosa semplicità, l’immagine e l’introspezione. Le sue non sono semplici foto impresse su pellicola, ma scatti che parlano, nascondono l’essenza più pura del fotografo, che cela il suo io più nascosto in ciò che ritrae con la sua macchina fotografica e lo mette a nudo di fronte al pubblico. Ognuno con il proprio carattere, le proprie paure e le insicurezze. È questa l’aspirazione che Antonio ha impresso nei suoi studenti: un’indagine continua delle emozioni, un costante interrogarsi su chi siamo, per raccontare la storia immortalata in quella foto ed invitare chi la guarda a porsi le stesse domande, rendendo l’invisibile (l’emozione) visibile (foto). Senza emulazioni o infingimenti, invitando gli apprendisti ad essere semplicemente loro stessi, nella loro irriverente originalità.

Una tecnica difficilissima, che richiede impegno e dedizione, ma che Antonio possedeva e riusciva ad insegnare ai suoi allievi, con la passione per la ricerca della verità che da sempre lo accompagnava. Proprio uno di loro, Fabio Bondanese, vuole ricordare il Grande Maestro scomparso oggi: «Non è stato solo un fotografo, è stato un artista, una persona che ha usato la fotografia come arte. Andava oltre le semplici fotografie dei paesaggi o dei ritratti. A noi allievi ha insegnato a guardarci dentro, ad esprimere con le foto le nostre interiorità. Rappresentava l'arte con la fotografia, il nostro io, i nostri sentimenti, i nostri stati d'animo. Si potrebbero ripercorrere tutte le mostre che ha fatto a Termoli, nell'ex galleria di arte contemporanea dove ha esposto più volte le sue opere. È un uomo che Termoli deve ricordare».

Antonio non è con noi, non più, ma la sua vita piena di emozioni e la sua anima gentile e pura vivranno per sempre nei cuori di chi lo ha conosciuto ed amato, oltre che nelle sue magnifiche fotografie, testimoni di quel turbinio di passioni e di visione del futuro che solo il Maestro era in grado di raccontare con la sua arte, sbalordendo tutti. Ciao Antonio, ora potrai insegnare agli angeli come fotografare le loro emozioni.