Contagi a Guglionesi, l'appello del sindaco Bellotti e dell'assessore Aristotile

GUGLIONESI. Appello alla popolazione a Guglionesi.

“Sabato 7 novembre abbiamo appreso dalla Asrem di altri tre casi di positività al virus di nostri concittadini. Il contagio, a livello nazionale e internazionale e ora anche locale, sta crescendo e mi giungono notizie che la pressione sull’ospedale Cardarelli di Campobasso, finora unico presidio deputato al trattamento dei pazienti Covid, è elevata.

Mi rivolgo alla popolazione di Guglionesi, consapevole della gravità di questo momento per la nostra collettività e della necessità di combattere uniti questo momento delicato. Non è l’ora delle strumentalizzazioni, della caccia alle streghe, delle chiacchiere da bar. E’ invece il momento di collaborare uniti e rispettare ancora più rigorosamente le misure previste dal DPCM, a cominciare dalla limitazione delle uscite proseguendo con l’utilizzo della mascherina che, ricordo, è sempre obbligatoria e con l’igiene delle mani il più possibile. Esorto tutti i concittadini di Guglionesi a fare fronte comune per proteggere se stessi e gli altri, in modo particolare i soggetti più fragili”.

Il sindaco Mario Bellotti

“Nel rinnovare la nostra piena e totale vicinanza alle persone colpite dal virus, con l’augurio di pronta guarigione, ribadisco che questa Amministrazione, mediante i suoi esponenti a tutti livelli e tramite gli assessori e i consiglieri, c’è, è presente e sta lavorando attivamente all’emergenza che ci vede tutti coinvolti.

Confidiamo nella piena collaborazione della popolazione e invitiamo chiunque avesse bisogno di sostegno e aiuto a rivolgersi al Comune e al centro Coc appositamente allestito in questa difficile fase”.

L’assessore Giuseppe Aristotile

#Covid #Guglionesi #Appello