Tamponi sui bimbi a Campomarino, scuole chiuse fino a mercoledì

CAMPOMARINO. Poco meno di 50 bambini dell’istituto comprensivo di Campomarino sottoposti a tampone nel pomeriggio di ieri, col personale dell’Asrem, al municipio, alla presenza del sindaco Piero Donato Silvestri e di altri amministratori comunali.

Uno screening anti-Covid necessario dopo il caso di coronavirus censito tra gli alunni della scuola. Il primo cittadino ha voluto ringraziare in primis proprio il personale sanitario dell’Asrem stessa, che con tempestività ha organizzato ed effettuato questa sessione di tamponi, ma assieme agli operatori, identico apprezzamento e ringraziamento è stato esteso al personale scolastico, docente e Ata, ai genitori dei bimbi e agli stessi piccoli, per la pazienza e la collaborazione dimostrata in questa occasione così delicata e cruciale per la salute pubblica a Campomarino.

Il coordinatore del gruppo Covid eral'Infermiere Mimmo Brunetti, con la collaboratrice, l’infermiera Silvia Colasurdo.



Ulteriore messaggio di ringraziamento ai volontari dell’associazione City Angels, sempre presenti e disponibili ad adoperarsi per la collettività. Intanto, sempre precauzionalmente, l'ordinanza di chiusura delle scuole è stata estesa fino all'11 novembre prossimo.