Positivi a Morrone del Sannio, scuole chiuse sia in paese che a Ripabottoni

MORRONE DEL SANNIO. Anche il sindaco di Morrone del Sannio, peraltro positivo e in isolamento, costretto a chiudere le scuole in paese. «Considerato che l'Asrem nella prima mattinata di sabato ha reso noto l'elenco dei pazienti positivi al Covid residenti nel comune. Dato atto, altresì, che un medico di base con studio a Casacalenda, medico di famiglia di numerosi nuclei familiari a Morrone è contagiato, e tenuto conto che l'Asrem sta effettuando le dovute ricerche per individuare i contatti con le persone positive, si ritiene opportuno, al fine di salvaguardare l'incolumità dei bambini e degli studenti e di tutto il personale che frequentano i locali scuola dell'infanzia e scuola primaria, disporre per la settimana che va dal 9 al 14 novembre, la chiusura delle scuole. Stesso provvedimento, proprio per i casi di contagio a Morrone del Sannio, a Ripabottoni. Il sindaco Orazio Civetta precauzionalmente, ha sospeso le lezioni da domani al 13 novembre.