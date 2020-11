La guerra al Covid: colpire il suo tallone d’Achille e bloccare il fuoco amico

TERMOLI. Covid-19, il nemico del terzo millennio, il più potente generatore del cambiamento della nostra vita può essere abbattuto. Bella scoperta, lo sanno tutti, occorre il vaccino giusto. In verità, mi riferisco alla sua eliminazione ottenuta da noi, normali esseri umani, purché si utilizzi al meglio la nostra capacità pensante ed un comportamento ad essa coerente.

Ma per distruggere l’incubo e per realizzare il sogno che Covid muoia definitivamente, occorre sfruttare appieno ciò che conosciamo dell’invisibile killer.

Lui si diverte a girare il mondo aggredendo e saltando da un essere umano ad un altro. La seconda informazione arcinota è che lui non viaggia attraverso l’aria per fortuna, ma si serve di gocce di muco o di saliva che per un colpo di tosse o di uno starnuto vanno a finire da una personaad un’altra .

Ora soffermiamoci su un particolare verificabile da tutti. Quando starnutite o avete un colpo di tosse, a quale distanza massima possono arrivare gocce di salivao di muco? All’incirca 1 metro. E da questa facile constatazione è nata la nota distanza di sicurezza scritta e dichiarata ovunque.

Ma allora, perché il problema Covid continua ad esserci da quasi un anno e rischiamo che diventi sempre più tragico? Risposta articolata in punti:

1. Molte persone vivono il distanziamento e l’uso della mascherina come un’imposizione del governo e in modo più o meno conscio accantonano il problema della pandemia.

2.Non viene ripetuto abbastanza il percorso di vita del virus in questione: si trasferisce da un essere umano all’altro e lo fa attraverso il muco e la saliva. Senza questa possibilità muore.

3.Non viene detto con adeguata ripetitività, chiarezza ed autorevolezza che, in una guerra così dolorosa per l’umanità, il tallone di Achille del nostro avversario è che lui,senza muco o saliva ( che lo traghettano da una persona ad un’altra) è destinato ad essere fottuto.

4.Nella guerra in atto tra noi ed il Covid, quest’ultimo ha degli alleati tra gli umani che sono gli imbecilli ed i negazionisti che assumono il ruolo di traghettatori (del muco e della saliva) favorendo la sua sopravvivenza e la sua diffusione. E su codesti umani che costituiscono il fuoco amico, va posta da parte nostra una particolare attenzione .

Perché solo attraverso il cambiamento del loro comportamento si avrebbe la fine della loro alleanza con il virus e potremmo quindi affermare di essere i vincitori di questa guerra contro il Covid. Altrimenti, sine die, dovremmo attendere il vaccino. Ed a poco servirebbe il nuovo lockdown nazionale iniziato il 6 novembre (con termine previsto il 3 dicembre) che, come ho scritto sul Fatto Quotidiano, porta con sé, inevitabilmente almeno in Italia, le relative “pietre contestative” lanciate contro il Governo da vari pezzi della società italiana.

5.I media trattano molto ampiamente temi importantissimi: tamponi, respiratori, accettazione ai Pronti Soccorso, la medicina del territorio etc.. Ed oltre a tutto ciò, potrebbero ampliare con il loro peso i dibattiti sui traghettatori, sulla loro individuazione e sul loro disinnesco.

Da quanto sopra si deduce che, per abbattere definitivamente il virus è opportuno colpire direttamente gli alleati – traghettatori del virus e che a breve si possono ridurre o eliminare le restrizioni tendenti a ridurre le occasioni d’incontro degli imbecilli e dei negazionisti con relativi danni economici di settore.

Obiezione realistica: non ci sono le risorse sufficienti per i controlli singoli (o di gruppo) del distanziamento fisico e della mascherina. In realtà, a ciò si rimedierebbe con blitz, foto, filmati e severità della pena. Sanzioni salatissime o condanne ai servizi sociali e carcere per i recidivi. Il tutto accompagnato da una campagna di comunicazione ad hoc.

Supersintesi. Il virus muore se non viene traghettato. Quindi la guerra del Covid si vince concentrando l’azione sui traghettatori e punirli in maniera esemplare e proporzionale ai danni di salute di economia di esasperazione sociale da essi arrecati. La guerra è guerra. Non si possono avere da una parte la tragedia e dall’altra un rimprovero con faccia indulgente ed un occhio chiuso.

Luigi De Gregorio