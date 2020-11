Situazione Covid a Casacalenda, i tamponi si faranno col "drive-in"

CASACALENDA. Dalla "sindaka" Sabrina Lallitto l'aggiornamento Covid a Casacalenda.

«Buongiorno e buona domenica a tutti. Vi aggiorno sul numero dei pazienti postivi e su tutto quanto riguarda la situazione covid nella nostra comunità al fine innanzitutto di portarvi a conoscenza di quale sarà il metodo di ricerca degli eventuali positivi e di gestione di questa crisi territoriale.

I pazienti postivi attualmente sono 9 (due non residenti a Casacalenda ma che di fatto vivono qui).

Queste persone sono state individuate attraverso gli screening effettuati nei giorni scorsi e sono tutti asintomatici, tranne uno solo con sintomi lievi, e già in isolamento da giorni.

Nelle ultime 36 ore, con il dottor Danza e l'Asrem, si sta ricostruendo una catena di contatti a rischio che saranno sottoposti a tampone nei prossimi giorni o a isolamento fiduciario.

I tamponi li faremo probabilmente all'aperto e/o in modalità drive in (direttamente dalla propria auto seguendo un percorso). I soggetti allettati saranno raggiunti dall' equipe che farà loro i tamponi direttamente a domicilio.

Ricordo che aver avuto la compresenza con il medico per pochi minuti e solo per farsi fare delle prescrizioni, con la mascherina indossata, non costituisce oggi una situazione di pericolosità ma di allerta. Pertanto chi non si sentisse sicuro può autonomamente osservare un periodo di 10 giorni di isolamento e sottoporsi poi a tampone o di isolamento per 14 giorni senza tampone, così come previsto dai protocolli.

Tutti gli altri soggetti che il medico, sempre in accordo con Asrem, riterranno 'sensibili' e/o particolarmente delicati, verranno contattati per effettuare il test (tampone). Sino ad allora e anche in attesa del risultato del tampone, queste persone devono restare a casa e mantenere atteggiamenti di protezione verso se stessi e il proprio nucleo familiare (mascherina in compresenza, bagno dedicato dive si può, isolamento anche in casa).

Tutte queste precauzioni servono ad evitare un domino di contagi.

È indispensabile sapere però che, qualora il contatto ci fosse stato, occorrono diversi giorno ad un soggetto per positivizzarsi. Quindi fare un tampone il giorno dopo essere stati a contatto con un positivo non avrebbe senso.

Questo per dire che anche lo screening sarà studiato e fatto per fare una ricerca puntuale e mirata.

L'importanza della ricerca dei positivi sta nell'evitare quanto più possibile che il virus circoli e arrivi alle categorie più delicate, considerato che le percentuali di asintomatici sono nettamente superiori ai sintomatici.

Pertanto, l'unico atteggiamento che tutti dobbiamo avere è quello di proteggere noi e il prossimo con MASCHERINE SEMPRE PULITE (le chirurgiche durano 4 ore non di più), le mani sempre igienizzate...

Dobbiamo evitare di andare a casa di parenti e amici dove possiamo sentirci sicuri e abbassare la guardia (magari togliendo le mascherine) e di frequentare le comunità limitrofe per situazioni non di necessità o di lavoro.

L'unica arma che abbiamo oggi è il DISTANZIAMENTO SOCIALE.

Ultima nota sulle SCUOLE aperte e su cui molti stanno facendo polemica.

Le scuole di Casacalenda sono e restano APERTE così come previsto dal DPCM in tutte le zone (gialla arancione e rossa).

Qualora dovessero sussistere motivazioni per sospendere le lezioni in presenza, io non esiterò a farlo, così come alcuni colleghi hanno fatto per alcune CLASSI, ripeto classi e non interi plessi, dove è stato necessario causa contagio accertato.

Vi prego di informarvi sempre su ciò che succede nell'intero Paese (Italia) e delle motivazioni per cui ancora si sceglie la didattica in presenza.

Sento costantemente la Sig. Preside Filomena Giordano che con me condivide le scelte fino ad ora fatte.

I genitori che non intendono mandare i figli a scuola per prevenzione, sono liberi di farlo... Ma non è impedendo loro di frequentare le lezioni che si riduce il rischio... A maggior ragione se poi gli stessi figli vanno in giro ed incontrano i loro coetanei in ambienti che non possiamo controllare, come invece controlliamo costantemente la scuola.

Lo stesso rischio di contagiarci lo corriamo tutti ogni volta che usciamo o andiamo al supermercato o in qualsiasi negozio o anche al lavoro senza fare attenzione, senza protezioni usate correttamente e favorendo situazioni di vicinanza con il prossimo.

Proteggersi è l'unica arma che abbiamo, non mi stancherò mai di ripeterlo.

Per chi si è chiesto come si farà senza il Dott. Danza disponibile, vi informo che il suo studio è stato sanificato e che già da lunedì ci sarà un medico a sostituirlo.

Siamo una comunità e una comunità è un sistema che funziona solo se tutti fanno la propria parte.

Basta chiacchiere inutili, basta atteggiamenti indagatori, basta opinioni negative diffuse con superficialità che aggravano una situazione già tesa.

Non è colpa di nessuno se abbiano casi positivi.

È responsabilità di tutti evitare che il numero cresca senza controllo.

Resto sempre a disposizione per ogni eventuale chiarimento ma non più rispondere e vanificare stupide chiacchiere.

Restate sereni e Prudenza, Sempre!»