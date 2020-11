Altro contagio nel mondo scolastico a Petacciato, classe in presenza sospesa tutta la settimana

PETACCIATO. Il sindaco Roberto Di Pardo annuncia la sospensione didattica della classe 5^ B della primaria all'istituto comprensivo "Vincenzo Cuoco".

«Si comunica alla cittadinanza che nella sola serata di ieri si è venuti a conoscenza di un caso di positività riconducibile al mondo della scuola. Pertanto da domani, lunedì 9 novembre 2020 e, per l’intera settimana, quindi fino a venerdì 13 novembre 2020, la classe 5^ B Primaria dell’Istituto “V. Cuoco” di Petacciato resterà chiusa. in conformità e nel rispetto della profilassi sanitaria prevista dalla Asrem competente ed in attesa di quanto stabilito dalla circolare del Ministero della Salute n.0032850 del 12/10/2020 e dalla nota Asrem n.0105794 del 29/10/2020. Disposizioni per l’effettuazione dei tamponi ed eventuali quarantene saranno prescritte dall’Asrem competente».