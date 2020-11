Consorzio industriale, Caporicci lancia la proposta sul futuro direttivo

TERMOLI. Il prossimo 12 novembre, salvo ulteriori e ancor più clamorosi imprevisti, il Cosib eleggerà il nuovo presidente e il relativo direttivo. Dieci i componenti che dalle 17 si riuniranno da remoto: a prendevi parte, sono l’attuale presidente Gianfranco Cammilleri e i sindaci Francesco Roberti, Piero Donato Silvestri, Mario Bellotti, Costanzo Della Porta, Giuseppe Caporicci, Giovanni Di Matteo, Roberto Di Pardo, Raffaele Primiani e il commissario straordinario dell’Aast Remo Di Giandomenico. Proprio il primo cittadino di Portocannone, Giuseppe Caporicci, tra i tre di centrosinistra, propone la sua candidatura al comitato direttivo. Lo abbiamo intervistato.



Sindaco Caporicci, il suo mandato sta quasi per scadere, mancano pochi mesi, ma sul Cosib dopo diversi anni si resta allo status quo ante.

«Sulla vicenda Cosib io non ebbi timore di prendere immediatamente posizione, subito dopo la mia elezione a sindaco, stigmatizzando in maniera forte il funzionamento dell’attuale statuto che consente a persone che non hanno nessuna legittimazione politica né elettorale di sedere nel comitato direttivo del consorzio. Escludendo, quindi, con grande danno, i sindaci che nel consorzio hanno responsabilità politiche e amministrative sulla salute dei cittadini. Purtroppo su questa posizione sono rimasto completamente isolato, poiché nessun altro ha sostenuto questa mia presa di posizione e quindi siamo arrivati allo stato odierno».

Qual è il senso di appartenere a un ente come il Consorzio industriale che dovrebbe avere una valenza strategica sì, ma più manageriale che politica.

«Il senso lo si ritrova in quella che è la mission del consorzio, ossia quello di favorire lo sviluppo industriale della valle del Biferno. Se la domanda, poi, è se ritengo se sia preferibile una composizione manageriale del direttivo, sfonda una porta aperta perché ho provato a lanciare questa idea in diversi contesti, con diversi colleghi sindaci, ritenendo che sarebbe stato opportuno incaricare nel Direttivo un team di professionisti ed esperti di logistica, di esperienza di gestione di grandi impianti industriali, con skills specifiche sulle tematiche ambientali, che potesse proporre un programma di sviluppo di lungo periodo. Anche su questo sono rimasto un po’isolato, quindi, probabilmente i tempi non ancora maturi per fare questo tipo di ragionamento sul nostro territorio. Ci ritroviamo, quindi, a fare ragionamenti di mera rappresentanza territoriale all’interno di un comitato direttivo che dovrà determinare le sorti del territorio».

Sono anni che si anima il dibattito regionale, anche se da alcuni mesi molto meno, sulla riforma dei Consorzi e la creazione dell'agenzia unica. Un territorio così peculiare come quello del basso Biferno, come ne uscirebbe in prospettiva?

«In realtà il dibattito regionale sulla gestione dei consorzi mi coinvolge molto poco. Sono molto più orientato alle vicende che riguardano da vicino il mio territorio. Quel tipo di scelte del resto, riguardano un livello decisionale diverso dal mio. Posso dirle quello che immagino e quello che mi sento di proporre, come governance del consorzio. Io mi candido a rappresentare all’interno del comitato direttivo il Comune di Portocannone che, è un comune che ha territorio all’interno del nucleo. Mi candido con la condivisione di alcuni elementi minimi a cui subordino la mia candidatura.

Primo:presenza all’interno del Direttivo di un rappresentante dei Comuni che hanno territorio nel nucleo, ossia Termoli, Campomarino, Guglionesi e Portocannone. Per me questa cosa è irrinunciabile.

Secondo: riduzione del costo della governance, ovvero riduzione degli stipendi dei membri del consiglio direttivo

Terzo: legittimazione politica da parte dei loro Consigli Comunali di riferimento, dei membri del Comitato direttivo (Sindaco o un referente delegato) di modo che in caso in cui venga meno il rapporto di fiducia e di collegamento con il proprio territorio, il Rappresentante possa essere rimosso e sostituito per mezzo di una semplice delibera dell’assise civica. Verrebbe in questo modo meno una delle gravissime distorsioni attualmente consentite dal vigente Statuto.

Quarto: apertura alla partecipazione delle imprese, almeno un rappresentante del consorzio abbia un posto all’interno del comitato direttivo eistituzione di Comitati interaziendali con cadenze predefinite.

Queste tematiche, che sono state anche oggetto di dibattito in seno alla Federazione del Pd del Basso Molise, hanno trovato la piena e convinta condivisione del Partito Democratico.

Del resto per quanto riguarda i sindaci dell’area di centrosinistra, io Bellotti e Primiani stiamo già applicando, nella nostra azione amministrativa, principidi riduzione dei costi della politica. Io amministro dal primo giorno il mio Comune devolvendo l’intera mia indennità alle attività sociali e socio assistenziali, il sindaco Bellotti si è dimezzato, per lo stesso motivo, l’indennità di carica, il sindaco Primiani fa il presidente dell’unione che è un compito gravoso che richiede impegno, fatica e responsabilità, a titolo completamente gratuito.

Resta inteso che per diverse delle proposte sopra descritte occorrerà procedere ad una riforma statutaria che , a mio avviso , è non più procrastinabile e sulla quale l’intera area politica di centrosinistra deve fare serena auto-critica per non averla promossa quando era forza di governo».

Ha toccato il nodo politico, cos'è successo davvero nell'assemblea del Consiglio generale del 22 ottobre scorso?

«C’era un problema di irregolarità formale. E’ stato eccepito dal sindaco Primiani ed è stato necessario fare un break per rimetterci in carreggiata».

Un break anche per riorganizzare le truppe in vista del rinnovo della governance...

«Inevitabilmente in queste settimane il confronto è proseguito. Diciamo che il grosso dei punti che ho elencato erano già stati condivisi precedentemente sia dai Sindaci che nelle assemblee di federazione del Pd. Non ci sono grandissimi elementi di novità rispetto a prima».

Magari l'obiettivo era quello di spostare alcuni componenti su un diverso piatto della bilancia.

«Io non mi appassiono a giochini strategici perché per forma mentis, non ne ho mai favoriti né fatto parte. Anzi posso dire senza tema di smentita, di averli solo subiti. Mi concentro invece su quelli che sono i temi che propongo, o meglio proponiamo, ai colleghi del consiglio generale. Chi ci vorrà stare ci starà, chi deciderà di prendere un’altra strada avrà il mio rispetto ma anche la mia opposizione».

In ogni caso, sono equilibri che matureranno tra pochi giorni, giovedì tornerete in assemblea.

«Certo. Sono equilibri che matureranno in assemblea. Abbiamo avuto tutto il tempo per far sedimentare i nostri punti di vista. Arriverà il momento, giovedì, per fare i nomi di una squadra. Io, Bellotti e Primiani proponiamo un modello che vada oltre una logica meramente spartitoria rispetto ai colori politici dell’Assemblea Generale».

Quindi, cosa accadrà? Gettiamo il cuore oltre l'ostacolo.

«Proporremo al consiglio generale una soluzione che collimi con quello che ho appena detto. Presenza dei comuni con territorio all’interno del Consorzio, dimezzamento dei compensi dei componenti e legittimazione politica degli stessi, naturalmente il tutto con un impegno ad una rapida modifica statutaria. Per eleggere un comitato direttivo ci vorranno dei numeri. Io auspico che ci sia la maggioranza che sposi questa proposta, altrimenti vorrà dire che resterà proposta minoritaria e passerà un’altra linea con un altro modello di governance».

Proposta che ovviamente non può anticiparci.

«Per la verità è quello che ho appena fatto».

Un messaggio ai componenti del Consiglio.

«Il messaggio è quello che va nell’ottica della nostra proposta: partecipazione, condivisione, territorialità e una necessaria programmazione. Vorrei veder traghettare questo Consorzio verso un ruolo che lo riporti ad essere centro aggregante per le imprese ed investitori e conseguenzialmente per la creazione di posti di lavoro e benessere per il nostro territorio».