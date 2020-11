Molise, Calabria, commissari della sanità e piano Covid: «Le strane anomalie»

TERMOLI. Non ci va giù molto leggero il patologo clinico Giancarlo Totaro, che sulla seconda ondata Covid torna a parlare del progetto di centro specializzato alla casa della salute Vietri di Larino.

«Aumentano i dati sui positivi, si apra il centro Covid a Larino prima che si debba fare la stessa cosa per motivi compassionevoli. Bisogna aprire urgentemente il centro Covid (o un Covid hotel) con le cure di bassa/media intensità a Larino, in aggiunta al centro Covid in allestimento a Campobasso, prima che sia troppo tardi o bisognerà farlo per necessità di imperio dettato dai numeri della pandemia.

E' evidente che I tamponi positivi stanno aumentando "vistosamente" .

La politica del basso Molise non molli e faccia qualcosa di eclatante per convincere "chi" di dovere ad attivare urgentemente dei posti letto dotati di erogatori di ossigeno a Larino per i pazienti meno gravi ma bisognosi di cure ed evitare peggioramenti delle condizioni cliniche che porterebbero ad intasare le malattie infettive e la rianimazione di Campobasso.

Se continua così non è possibile immaginare di avere a Termoli solo una zona "grigia" in ospedale tale da essere sufficiente per gestire tutti casi di bassa e media intensità, o peggio ancora si potrebbe rischiare che l'ospedale venga di nuovo bloccato in tutte le altre attività come nel recente passato.

E' necessario evitare le promiscuità e mantenere percorsi e ricoveri Covid separati perché l'ospedale di Termoli no-Covid possa rivivere la dolorosa esperienza già vissuta di una chiusura forzosa».

Poi, sull’onda della polemica per la destituzione del commissario alla Sanità in Calabria, arriva una ulteriore sferzata.

«Signor Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, la legge è ancora uguale per tutti o il Molise fa eccezione?

Le strane anomalie molisane: in Calabria il commissario ad acta della regione Calabria si deve dimettere perché non ha fatto il "piano anti Covid" di sua competenza, mentre il commissario ad acta alla sanità della regione Molise correttamente e nel pieno dei propri compiti concepisce un piano anti Covid, che prevede un centro anti Covid presso l'ex Vietri di Larino con l’approvazione di tutti i sindaci bassomolisani, e questo invece non viene attuato. Due pesi e due misure.

Tutto questo è per lo meno strano ma oltre che stano è anche legittimo aver esautorato in questa scelta un commissario straordinario ad acta della sanità del Molise nelle sue legittime prerogative decisionali?

Un commissario, per mandato di specie, non dovrebbe avere carta bianca in queste decisioni senza condizionamenti politici?

Quali sono le "diverse" legittime prerogative del commissario alla sanità della Regione Molise rispetto a quello calabrese?

Il commissario molisano e i sindaci del basso Molise, legittimamente ritengono più utile fare il centro Covid a Larino ed invece si fa esattamente l'opposto.

Alla luce di quanto accaduto in Calabria, se la legge è uguale per tutti allora tocca al commissario ad acta Giustini alla sanità decidere il piano Covid e sarebbe corretto attuare quello di Giustini che tra le altre cose prevede l'apertura di un centro Covid a Larino».