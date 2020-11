TERMOLI. L'estate di San Martino è iniziata con tre giorni di anticipo oggi domenica 8 Novembre giornata splendida per quanto riguarda il clima. Sole, temperatura mite e gente in spiaggia e sul passeggio pedonale e ciclistico. Un passeggio che ricorda l'estate appena passata.

Contro ogni aspettativa, e con zero voglia di tirar fuori dall'armadio sciarpe e cappotti pesanti, i termolesi e si sono concessi una pacifica passeggiata sulla battigia o sul Lungomare Cristoforo Colombo, ben consapevoli che questa sera non sarà possibile uscire a divertirsi.

C’è chi ha preferito recuperare il costume e regalarsi ancora una tintarella invidiabile, chi fa jogging, in molti sono scesi in compagnia dei propri figli o dei propri cani. Abbiamo anche visto gente che faceva il bagno. Insomma un quadro certamente né autunnale e né tantomeno invernale. Chissà che quanto prima non ci presenterà il conto con gli interessi maturati? Intanto per adesso godiamoci quello che ci passa il convento, poi vedremo.