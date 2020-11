Uno dei positivi contagiato fuori regione, al lavoro sulla catena dei contatti a Montenero

MONTENERO DI BISACCIA. Due positivi stasera nel bollettino Asrem, a Montenero di Bisaccia, così la sindaca Simona Contucci si rivolge nuovamente alla cittadinanza.

«Cari concittadini, vi informo questa sera della positività di due monteneresi al tampone per il Covid-19: il primo è appartenente a un cluster noto e accertato, del quale fanno parte anche i contatti stretti già isolati e con tampone effettuato.

Il secondo è invece un nuovo caso, presumibilmente derivato da un contagio di fuori regione. Naturalmente anche per questa persona si sta procedendo alla ricostruzione della catena dei contatti, al fine di contenere al massimo il diffusione del virus.

La buona notizia di oggi è che c'è anche una persona guarita, alla quale rivolgiamo gli auguri di cuore da parte di tutta la comunità.

Vi chiedo come sempre di tenere alta la guardia, per porre un argine solido a questa pandemia e per proteggere tutta la popolazione locale, con bambini, anziani e affetti da patologie gravi in primis.