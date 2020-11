Positivi alcuni frati cappuccini al convento di San Francesco, sono già in isolamento

TERMOLI. Cresce il contagio da coronavirus a Termoli, non è certo una bella notizia. 114 sono i positivi attuali, di cui 19 scovati nelle ultime 24 ore sugli 877 tamponi processati dall’Asrem. Oltre alla città adriatica, nel basso Molise, ieri altri 16 contagi: 3 a Morrone del Sannio e Petacciato, 2 a Guglionesi. Colletorto e Montenero di Bisaccia, 1 ciascuno a Casacalenda, Rotello, Portocannone, Campomarino.

In particolare, è giunta notizia di alcuni contagi interni al convento di San Francesco, con 5 frati contagiati, che sono peraltro in isolamento. In effetti, ieri le celebrazioni religiose sono state effettuate secondo programma, senza che questa situazione abbia inciso.