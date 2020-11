Scuola primaria di via Po, un'altra classe con didattica a distanza

TERMOLI. Nuovo provvedimento di urgenza relativo alla classe 4^B della Scuola Primaria di via Po, decretato dalla dirigente scolastica dell’istituto comprensivo di Difesa Grande, Luana Occhionero, che per motivi precauzionali, a partire da oggi e fino a nuove indicazioni del Dipartimento di Prevenzione di Termoli, ha disposto la sospensione delle attività didattiche in presenza e l’attivazione della Didattica Digitale Integrata della classe di cui in oggetto. Eventuali contatti stretti saranno trattati come da protocolli in essere. E’ la terza classe messa in quarantena nel plesso che sorge di fronte alla chiesa di San Pietro.

Inoltre, ma usiamo il condizionale, dovrebbe essere stata lasciata a casa, sempre con l'attivazione della Dad, una classe dell'istituto comprensivo Schweitzer, del plesso di via Stati Uniti.