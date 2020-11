«Il Molise non approva ancora il piano operativo sanitario»

TERMOLI. Sull'asse Calabria-Molise, riguardo competenze e piani Covid dei commissari ad acta, dopo il patologo clinico Giancarlo Totaro, interviene il presidente del comitato San Timoteo, Nicola Felice.

«Alle considerazioni, condivisibili, del dottor Giancarlo Totaro aggiungo anche la mancata redazione e approvazione del Programma Operativo per il triennio 2019/2021, ormai alla fine, e il conseguente Atto Aziendale dell'Asrem. Il nuovo Programma Operativo che è ancora in corso di realizzazione da parte dei tecnici ministeriali dell'Agenas. Per questo periodo si continua ad andare avanti senza "bussola" e a seguire il P. O. 2015/2018 dell’ex Presidente/Commissario Frattura.

Avere una nuovaprogrammazione è importante soprattutto ora che si parla di nuovi indirizzi sanitari nazionali e nuovi fondi per realizzare il servizio sanitario, siano essi il famigerato Mes o i Recovy Fund. Questo ed altro dovrebbe far riflettere tutta la nostra classe dirigente, politica e amministrativa, in primis i sindaci, e prendere le dovute iniziative per raggiungere l’obiettivo primario a tutela dei cittadini».