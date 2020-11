TERMOLI. Tra gennaio e ottobre 2020, il 14% delle persone che si è rivolta al Centro di Ascolto della Caritas diocesana lo ha fatto a causa o in conseguenza del Covid-19, percentuale sale al 22% se si considerano solo i cittadini italiani. Un terzo di queste persone ha figli minori. L’età media degli utenti, soprattutto quelli italiani, è aumentata e vi è stato un preoccupante incremento di richieste da parte di persone con più di 65 anni. Questi dati, che raccontano la vita e le storie di tante persone, rappresentano il cuore dell'impegno della Caritas diocesana in favore delle povertà e verranno diffusi in maniera più ampia e dettagliata in un Rapporto sulle Povertà e le Risorse di prossima pubblicazione.

«Tendi la tua mano al povero», al via da oggi la terza edizione della Settimana del Povero nell’ambito della diocesi Termoli-Larino. In programma diverse iniziative coordinate dalla Caritas: video-testimonianze di chi ogni giorno tende la sua mano al prossimo, contest artistico nelle scuole e schede di preghiera giornaliere da condividere in ogni famiglia.

La pandemia ha inasprito le situazioni di povertà in Basso Molise. Dal 9 al 15 novembre il programma coordinato dalla Caritas in occasione della quarta Giornata Mondiale dei Poveri istituita da Papa Francesco a conclusione del Giubileo della Misericordia nel 2016.

La pandemia ha costretto a ripensare le iniziative portate avanti durante la Settimana, ma non il senso che è quello di promuovere nella comunità una riflessione sul tema delle povertà e delle fragilità. Target privilegiato delle iniziative, incoraggiate dal vescovo, monsignor Gianfranco De Luca, sono i giovani che verranno raggiunti attraverso il contest "Tendi la tua mano al povero": l'obiettivo è quello di "ri - leggere" il messaggio del Papa per la quarta Giornata Mondiale dei Poveri realizzando un monologo, un dipinto, scrivendo un racconto, danzando o preparando un video.