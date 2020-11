Con scuole superiori "a distanza" mancano i giovani, appello alla donazione di sangue

TERMOLI. C'è un aspetto che non va sottovalutato in questa emergenza sanitaria, quello legato comunque alle altre urgenze, sempre nel mondo ospedaliero, ci riferiamo chiaramente al San Timoteo. Tanti i messaggi "non solo Covid" che dall'inizio della pandemia si stanno cercando di diffondere, poiché il diritto alla salute e alle cure prescinde dal tipo di patologia, anche con una epidemia come quella da coronavirus in atto.

Tra le varie esigenze, c'è quella di garantire scorte adeguate di sangue, per intervento urgenti e trasfusioni, che servono per salvare la vita alle persone. Immaginiamo traumi della strada di una certa gravità, oppure condizioni critiche di pazienti a cui occorre far salire il livello di emoglobina.

La via maestra è quella della donazione di sangue, che da sempre viene garantita da persone che si sottopongono volontariamente ai prelievi, garantiti in sicurezza anche e ovviamente in questa fase delicata che stiamo attraversando.

Con la chiusura delle scuole superiori, tutte dirottate sulla didattica a distanza dall'ultimo Dpcm del premier Conte, e da un paio di settimane già avviate a non frequentare più gli istituti in presenza (si è passati dal 75% al 100% con l'ultimo provvedimento) è venuta meno la possibilità di contatto coi ragazzi inseriti nei progetti di donazione del mondo scolastico e ora occorre coprire questa porzione di sacche che ne derivava.

Da qui, lo stimolo e l'impulso, sempre rivolto a chi abbia dai 18 ai 65 anni, e si trovi in buono stato di salute, a offrire la propria disponibilità alla sede Avis nel centro trasfusionale di Termoli o alla sala donatori dell'ospedale San Timoteo per prenotare la donazione, così da avere un flusso ordinato.

E' possibile chiamare dalle 10 alle 12.30 e risponderà il personale volontario dell'Avis di Termoli. In altri orari rispondono gli operatori sanitari, compatibilmente con le esigenze del servizio ospedaliero e le relative mansioni.