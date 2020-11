«Affrontiamo l'emergenza sanitaria con una grave carenza di infermieri»

TERMOLI. A firma della presidente Mariacristina Magnocavallo una presa di posizione della categoria infermieristica, con l’ordine interprovinciale che riguarda l’intero Molise. Indirizzata a Regione, Asrem e alle due Province, attraverso i rispettivi vertici.

La rappresentanza professionale degli infermieri della Regione Molise lancia l’allarme su una carenza organica già conclamata e rappresentata in tempi non sospetti, motivata da numerose quiescenze (uscite con quota 100), senza alcun reintegro delle stesse, e dalla mancanza di un organico sulla base di standard definiti.

«Che il Paese si trovi ad attraversare una condizione di emergenza mondiale è cronaca ormai di mesi, che la nostra Regione stia vivendo momenti di gravi criticità è cronaca quotidiana, che il personale sanitario è allo stremo delle forze è noto a tutti ed è il motivo che ha spinto l’Opi di Campobasso-Isernia a scrivere questa lettera per dar voce a tutti i colleghi infermieri che con coraggio ed abnegazione stanno lavorando per fronteggiare l’emergenza. Ricordiamo a tal proposito che l’infermiere costituisce un grande anello della catena di supporto sia psicologico sia assistenziale per il paziente Covid positivo, in un circuito di prevenzione e di protezione che lo vede protagonista nella gestione anche di coloro definiti come “altri pazienti” che più di tutti hanno bisogno di proteggersi dal nuovo coronavirus: “gli immunodepressi, i pazienti oncologici, i portatori di malattie cronico– degenerative da gestire in setting assistenziali diversi da quelli ospedalieri.” Il sistema sanitario sta affrontando una crisi senza precedenti, con gravi carenze organiche di professionisti sanitari che si sono trovati ad affrontare una sfida nuova, imprevista e di difficile gestione, il Molise in tutto ciò non è da meno!

Gli infermieri, i medici, gli operatori sanitari tutti continuano ad essere al centro dell’opinione pubblica, a tratti elevati ad “eroi” in quanto in prima linea sul fronte dell’emergenza in altri denigrati e assaliti con insulti verbali, nonostante ciò svolgono il loro lavoro con impegno deontologico e morale.

A preoccupare l’Ordine Professionale come sopra anticipato è la grave carenza di personale infermieristico che purtroppo perdura già da diverso tempo, da quando non ancora si palesava la pandemia Covid. Seppur si stanno cercando soluzioni da mettere in campo quotidianamente per far fronte all’assistenza, queste purtroppo risultano essere solo delle “toppe”.

Infatti, ad oggi, ancora risulta carente tutta l’area dell’emergenza urgenza compreso il 118, sono insufficienti i professionisti da dedicare alle unità di degenza Covid e non, il territorio risulta privo di unità per garantire prestazioni mirate agli utenti definiti “malati a casa…”. A tale grave carenza si aggiunge il dato di fatto che l’infezione da Covid 19 non ha risparmiato il personale sanitario, molti colleghi hanno contratto l’infezione e pertanto hanno dovuto abbandonare il servizio con conseguente grave stress psico-fisico-emotivo, una pressione difficile da sostenere!

Seppur sia a noi noto l’impegno e lo sforzo delle parti in indirizzo, chiediamo, per ambiti di competenza di focalizzare l’attenzione su due aspetti fondamentali: l’individuazione di misure valide per rafforzare il personale infermieristico con l’utilizzo di procedure straordinarie di reclutamento del personale per potenziare la rete territoriale, le degenze ospedaliere (accorpare unità operative come hanno applicato in altre realtà), potenziare i servizi per l’emergenza.

L’attuazione di modelli organizzativi di risposta paziente al Covid 19 e non Covid al fine di rispondere ai fabbisogni di salute di tutti i cittadini garantendo cure mirate e sicure in contesti ospedalieri, residenziali e territoriali. Quanto rappresentato nasce dal patto tra Infermiere-Cittadino che si traduce in un impegno attivo dell’infermiere nei confronti della cittadinanza a garanzia di correttezza, affidabilità e trasparenza.

L’ invito è quello di effettuare un’attenta valutazione delle considerazioni esposte e come Ordine Professionale siamo aperti al confronto per individuare interventi e strategie atte a tutelare gli infermieri e i cittadini che lavorano e vivono nella Nostra regione».