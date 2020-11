Notebook, tablet e connessioni gratuite: scadono i bandi per gli studenti dell'Alberghiero

TERMOLI. Notebook o tablet e connessioni gratuite a internet: in scadenza i bandi per gli studenti dell'Alberghiero di Termoli.

Un'opportunità per le famiglie degli studenti dell'Istituto Alberghiero “Federico di Svevia” di Termoli che non dispongono di computer a casa o vivono in zone non ancora raggiunte dalla connessione veloce a internet. C'è tempo fino a venerdì 13 novembre 2020 per richiedere un notebook o un tablet in comodato d'uso gratuito oppure una connessione gratuita a internet per l'anno scolastico in corso. Tutte le informazioni, i requisiti e le modalità di partecipazione sono indicate sui rispettivi bandi consultabili sulla home page del sito ufficiale della scuola www.alberghierotermoli.edu.it.

L'intervento rientra nelle misure previste dalla Regione Molise nell'ambito del piano di “Sostegno alla didattica digitale” per il quale l'Alberghiero di Termoli è risultato beneficiario delle risorse economiche da destinare agli studenti. La scuola superiore, inoltre, ha ricevuto dal Ministero dell'Istruzione un finanziamento di centomila euro da utilizzare in ulteriori kit didattici a supporto della didattica digitale integrata. In questo momento di emergenza sanitaria nazionale e di didattica a distanza il dirigente scolastico, Maria Chimisso, ha rinnovato l'invito a prendere visione dei bandi, in modo da agevolare e accompagnare gli studenti nell'utilizzo degli strumenti didattici digitali andando così incontro anche a situazioni di difficoltà economica e di disagio delle famiglie.