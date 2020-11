Il Covid al confine, pazienti dall'Alta Puglia al San Timoteo e criticità in Abruzzo

TERMOLI. Il piccolo Molise e l’ancor più piccolo basso Molise stretti nel cuneo di regioni più grandi dove l’emergenza sanitaria è maggiore, sia per il diverso tenore demografico, sia perché l’epidemia corre evidentemente più veloce. A Sud la Puglia è in fascia arancione, questi evidenzia una maggiore criticità, al di là delle tare che si vogliono fare sui criteri con cui è stata impostata la prima ordinanza del Ministero della Salute.

Negli ultimi giorni rileviamo un fenomeno, con alcuni pazienti positivi dell’Alta Puglia che si sono rivolti direttamente all’ospedale San Timoteo, non a caso ci sono comuni della Daunia nel bollettino Asrem, come Serracapriola, Poggio Imperiale e anche San Severo.

Col reparto di Medicina d’Urgenza saturo ormai in viale San Francesco, al centro anche di una polemica politica odierna, e quello di Malattie infettive in corso di ampliamento al Cardarelli, si affaccia al confine Nord un’altra situazione critica, si riferisce all’Abruzzo e in particolare alla provincia di Chieti, Asl di competenza che territorialmente è prossima al Molise.

Voci di corridoio di questa mattina parevano orientare l’Abruzzo a chiedere ausilio al Molise sul ricovero di contagiati, ma qui già la situazione è in bilico e i decessi, dentro e fuori il Cardarelli (tre emersi oggi, più altri 3 a Vinchiaturo, nella casa di riposo) avvengono quotidianamente.

A ‘sconforto’ di questa lettura, l’Asl teatina proprio nel pomeriggio di oggi ha annunciato una riorganizzazione dei posti letto, visto che sono in via d’esaurimento e si dibatte a livello nazionale se l’Abruzzo vedrà inasprita l’attuale fascia gialla. Tuttavia, abbiamo interpellato l'Asl tramite i colleghi di Vastoweb e l'Asl Chieti-Lanciano-Vasto ha riferito di non aver preso in considerazione trasferimenti in Molise.

“Stiamo studiando tutte le soluzioni possibili - rassicura il Direttore generale della Asl della provincia di Chieti Thomas Schael - per aver maggiore disponibilità di posti letto, ma questo non vuol dire che non saranno ricoverati altri pazienti che dovessero arrivare nelle prossime ore. Nessuno sarà rimandato indietro, e ognuno troverà posto in qualche modo nelle nostre strutture. E quanto accaduto nella giornata di ieri, con le ambulanze rimaste in attesa sul piazzale del Pronto Soccorso, non deve far prefigurare scenari apocalittici: i mezzi sono arrivati in contemporanea, e per evitare che si trovassero insieme al triage pazienti Covid sospetti o accertati con altri malati, si è preferito lasciarli in ambulanza in attesa dei risultati del tampone rapido, che necessita di poco più di venti minuti. L’attesa, quindi, è stata determinata da una scelta di tipo prudenziale, e non dalla difficoltà a trovare una collocazione”.

Intanto oggi la Rianimazione dell’ospedale di Vasto ha aperto ai malati Covid, e i 4 posti letto a disposizione sono stati già occupati.

Per la giornata di domani è stata indetta una riunione dell’Unità di crisi della Asl, durante la quale saranno messe a punto nuove misure per riorganizzare l’assistenza, nell’ambito delle strutture aziendali, e individuare altri spazi da destinare ai contagiati.