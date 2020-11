Nuovi medici in arrivo per fronteggiare l'emergenza tamponi

CAMPOBASSO. “Sono aumentati da 37 a 54 i posti letto presso il reparto di Malattie infettive dell’Ospedale “Cardarelli” di Campobasso”, questo quanto dichiarato dal Direttore generale Asrem, Oreste Florenzano, in una lunga e dettagliata intervista televisiva al Tg di Telemolise.



“Naturalmente l’aumento dei posti letto ha comportato una maggiore richiesta di personale infermieristico che è stato implementato attuando dei contratti libero professionali per infermieri”.

Il manager Asrem ha spiegato anche che la procedura di avviso a tempo determinato per 22 infermieri bandita da Asrem va avanti ma che, essendo pervenute più di 1500 domande, non risulta essere così immediata per il reperimento di personale da impiegare a stretto giro visto l’incremento di posti letto del reparto di Malattie infettive.

Per quanto concerne il problema delle persone che presentano lievi sintomi e che da giorni sono in attesa di effettuare il primo tampone per accertare la eventuale positività, Florenzano ha spiegato come proprio questo incremento di positivi e l’incremento di tamponi da effettuare ha creato questa situazione di attesa nonostante l’incremento del numero di tamponi effettuati giornalmente da Asrem.

Anche perché, bisogna ricordarlo, nei tamponi effettuati da Asrem ogni giorno rientrano anche quelli di controllo necessari per certificare la guarigione e, considerando il numero alto di contagi già dalle scorse settimane, il numero dei tamponi di controllo e dei guariti sarà proporzionale.

“Proprio per questa esigenza relativa ai tamponi”, ha spiegato il Direttore Generale Asrem Florenzano, “abbiamo posto una struttura mobile a Isernia e stiamo attrezzando un locale messo a disposizione ad Agnone dove poter effettuare i tamponi. A tal fine, oltre agli infermieri già contrattualizzati nei giorni scorsi, saranno utilizzati per l’effettuazione di tamponi 6 medici e 2 infermieri, da questa mattina contrattualizzati, che arrivano dalla Protezione Civile e che verranno assegnati al Dipartimento di Prevenzione che si occupa di curare l’effettuazione dei tamponi. Pertanto tale criticità la stiamo risolvendo attraverso la messa in campo di queste ulteriori forze”.

Con questa implementazione di postazioni dove poter effettuare i tamponi, dovrebbero venire meno o comunque diminuire le criticità riscontrare nei giorni scorsi soprattutto nella provincia di Isernia, particolarmente colpita da questa seconda ondata del Coronavirus.