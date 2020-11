Trasferiti 3 pazienti Covid da Termoli al Cardarelli, parlano Florenzano e Scafarto

TERMOLI. Si sblocca la situazione nel reparto di Medicina d’Urgenza dell’ospedale San Timoteo di Termoli, dopo una giornata sulle montagne russe delle polemiche politiche e delle vicissitudini sanitarie.

Dall’Asrem hanno autorizzato il trasferimento di tre dei 6 pazienti al reparto di Malattie infettive dell’ospedale Cardarelli, aumentato del 50%. Insomma, una boccata d’ossigeno.

In relazione alle polemiche su pazienti Covid il direttore generale dell’Asrem, Oreste Florenzano, precisa quanto segue: «La procedura aziendale prevede la centralizzazionea Campobasso di tutti i pazienti sospetti o accertati Covid. Sempre più frequentemente registriamo pazienti che si rivolgono ai Pronto soccorso spoke per altra patologia ai quali somministriamo il test rapido intercettando i positivi al Sars- cov2, scongiurando quindi un ricovero di pazienti positivi che possono contagiare altri ricoverati. La permanenza di questi pazienti, in attesa del tampone molecolare di conferma e prima del trasferimento a Campobasso, viene assicuratain area "dedicata" in tutti i pronto soccorso aziendali, con separazione dei percorsi».

Infine, a parlare anche la direttrice sanitaria Maria Virginia Scafarto: «La procedura aziendale prevede la centralizzazione a Campobasso, tramite 118, di tutti i pazienti sospetti o accertati Covid. Però sempre più frequentemente registriamo pazienti che si rivolgono ai Pronto Soccorso spoke per altra patologia ai quali somministriamo il test rapido intercettando i positivi al Sars-Cov2, scongiurando quindi un ricovero di pazienti positivi che possono contagiare altri ricoverati. La permanenza di questi pazienti, prima del trasferimento a Campobasso, viene assicurata in aria "dedicata" in tutti i pronto soccorso aziendale. Inoltre, molti pazienti arrivano anche da altre regioni spontaneamente con mezzo proprio. Per quanto riguarda le chirurgie del Cardarelli al momento non è sospesa alcuna attività programmata ma è in studio una soluzione organizzativa concordata tesa a garantire anche in caso di peggioramento dello scenario epidemiologico gli interventi chirurgici non urgenti programmati».