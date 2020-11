TERMOLI. Arriva la seconda testimonianza nell'ambito della settimana del povero, organizzata dalla diocesi di Termoli-Larino. E' affidata alla Oss Francesca Cottolessa, operatrice presso la casa di riposo Villa Maria di Montenero di Bisaccia.

Ecco le parole del vescovo Gianfranco De Luca nella preghierà del martedì: «Per le tante persone senzatetto ed emarginate che si aggirano per le strade delle nostre città e vivono l’esperienza quotidiana dell’esodo. Fa’, o Signore, che nel loro cammino incontrino la provvidenza di dio attraverso l’intervento attento, pronto, generoso dei fratelli che li accolgono e condividono le loro necessità. Preghiamo. Per i milioni di immigrati vittime di tanti interessi nascosti, spesso strumentalizzati per uso politico, a cui sono negate la solidarietà e l’uguaglianza. insegnaci, o Signore, ad essere strumenti d’integrazione di ogni uomo, donna e bambino nei complessi intrecci di relazione nella nostra società per reintegrarci nel tuo disegno di amore. Preghiamo».