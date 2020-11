MOLISE. Mezzo secolo di Regioni a statuto ordinario e nell’anno del Covid la distinzione tra poteri statali e regionali evidenzia la discrasia tra le parti.

Le Regioni nacquero quando io ero universitario. Nel mio piccolo le considerai alla stregua di un attentato alla sacralità dell’Unità d’Italia. E poiché a patrocinarle erano state soprattutto le Sinistre, pensai che esse volessero dividere la Nazione. A decenni di distanza, però, ho dovuto constatare che - a riformare in questa materia la Costituzione - è stato, subito dopo il Centrosinistra con le modifiche al Titolo V, proprio il Centrodestra che, all’epoca, si era schierato invece contro le mie venti aborrite patrie.

Insomma, divenuto - grazie alla Destra - un ‘riformista’ terrorizzato dalle riforme, ho cominciato a chiedermi: ma, da questa devoluzione, potrà almeno derivare qualcosa di buono al piccolo Molise? Trasferire piena potestà ad una Regione così piccola (in materia di scuole, di salute e di sicurezza …) non farà incorrere la classe dirigente locale in ulteriori errori di visuale e di gestione?

Le Regioni sono state il prodotto della partitocrazia, concretando una duplicazione delle clientele e della burocrazia; sono costate un’ira di Dio; si sono sovrapposte alle Province, senza sostituirle; hanno moltiplicato il ceto parassitario dei politici di professione, il numero dei Direttori generali e dei dirigenti; hanno dissanguato le casse pubbliche, creando una classe di nuovi ricchi. Tra l’altro, rappresentano una realtà che contrasta nettamente conla storia e la cultura italiana, identificabile nei Comuni o, al massimo, nelle “macroregioni”.

Basti pensare al Regno delle Due Sicilie o a quello savoiardo diPiemonte e di Sardegna. In effetti, un’identità regionale in Italia non c’è mai stata. La stessa realtà geografica molisana, poi, porta a chiedersi: cosa hanno a che fare le comunità venafrane (campane) con quelle che fanno capo a Termoli (pugliesi)?

Le Regioni hanno rappresentato la crisi dello Stato, l’atto finale di un processo dissolutivo da cui è derivato il calo di prestigio delle istituzioni. E’ sufficiente andare a Campobasso, constatare cosa accade negli Uffici regionali e paragonare l’andazzo corrente alla sobria compostezza della vita lavorativa nella Sede provinciale degli anni ‘50. E’ sufficiente rilevare come la Regione Molise (senza differenziare tra le opposte gestioni politiche) sia stato solo un potentato distributore di consulenze e deliberatore di investimenti (?), bene spesso privi di ogni senso razionale e contabile.

Fosse per me, abolirei la 20^ Regione, tagliando le gambe ad un ceto politico di mestiere. Se, prima, non ci fidavamo dello Stato, oggi, con quale animo, possiamo confidare nel traballante ‘staterello’ molisano? Il federalismo è una riforma che sposta una gran massa di miliardi di euro dallo Stato alle Regioni.

Così è accaduto che, in quelle ricche, sono aumentate le prebende ed in quelle povere è lievitato il numero degli addetti. L’art. 117 recita: “Spetta alle Regioni ogni materia non espressamente riservata allo Stato”. In sostanza, non si dice cosa debbano fare le prime ed il secondo, e si lascia al privato tutto il resto. Dunque, l’articolo consentirebbe ad autonomi ‘Governatori’ (“temperati” solo dai poteri ispettivi dei consiglieri) di commettere ogni genere di stranezze, come in materia di Sanità, quando, se i principi ispiratori debbono essere l’universalismo delle prestazioni, la solidarietà e l’eliminazione delle discriminazioni, il Molise, come peraltro già fa almeno in linea di principio, dovrebbe garantire il diritto alla salute ad ogni suo cittadino, secondo criteri di equità sociale e di uniformità. Quindi, andrebbe evitata la creazione di tanti servizi sanitari quante sono le Regioni. Purtroppo, questoavviene già oggi, visto che – per una serie di interventi –si deve necessariamente espatriare se si vuole attingere all’opera di determinati specialisti.

Perciò, fatte tutte queste valutazioni, sono convinto che, per verificare, occorre attendere la riforma al varco della prassi, tenendo da conto che la devoluzione non potrà incidere se non quando sia stato introdotto il federalismo fiscale. In effetti, se non si responsabilizza chi gestisce le Regioni e gli enti locali, il pericolo (parzialmente già in atto) sarà quello di una proliferazione incontrollata di burocrazie e di sprechi che, per forza di cose, coinvolgerà prima di tutto proprio chi oggi amministra la gran parte degli enti di governo locale italiani.

Claudio de Luca