Un centinaio di persone festeggia in barba al Dpcm anti-Covid: blitz, fuggi fuggi e multe

TORREMAGGIORE. Puglia zona arancione da venerdì scorso, ciononostante, c'è chi pensa a fare bagordi, in dispregio di ordinanze regionali e dpcm del Governo. I Carabinieri della compagnia di San Severo e della stazione di Torremaggiore hanno fatto irruzione in una festa con circa 100 invitati nello scorso fine settimana, tutti residenti di San Severo in trasferta nella tenuta in agro di Torremaggiore. Il blitz dell'Arma ha scatenato un fuggi fuggi, 15 sono stati quelli identificati e multati secondo le disposizioni anti-Covid. Sanzionati anche i proprietari del locale, peraltro chiuso per 5 giorni.