Fiera no, mercato sì: ecco perché

TERMOLI. Dopo l'annullamento della fiera di sabato scorso, quella mensile in piazza Giovanni Paolo II, in molti si sono chiesti e ci hanno domandato cosa sarebbe accaduto per il mercato settimanale del martedì, che invece si è svolto regolarmente. Stamani, altre segnalazioni proprio contestualmente alla presenza degli ambulanti nella zona di via Montecarlo, via Maratona etc... qualcuna anche con nota polemica, visto il periodo pandemico.

All'uopo, è intervenuto l'ufficio stampa del Comune di Termoli, che ha precisato i termini della questione.

«In base all’ultimo Dpcm del 3 novembre scorso è utile fare alcune precisazioni sullo svolgimento dei mercati all’aperto.

Come previsto all’art.1 comma 9, viene chiarito che “la chiusura in questo periodo è sancita solamente per i cosiddetti mercati coperti e non anche per quelli all’aperto”.

Per il Ministero dello Sviluppo Economico per mercati all’aperto si intendono quelli costituiti su aree delimitate e dedicate al posteggio degli ambulanti oppure agli stalli mobili per la vendita. Per questi resta la possibilità di farli tenere durante la settimana mentre, fino allo scadere del vigente Dpcm, viene impedita la possibilità di svolgimento durante le giornate festive e prefestive.

In base a quanto sancito, nei giorni scorsi il Comune di Termoli ha sospeso la fiera/mercato del primo sabato del mese fino alla fine di novembre, mentre resta confermata la possibilità dello svolgimento dei mercati all’aperto durante gli altri giorni della settimana.