TERMOLI. Didattica a distanza imposta per decreto dal premier Conte, ma cosa accade quando non funziona? Ebbene, disagi per gli studenti dell'istituto Majorana, che attraverso i loro rappresentanti denunciano: «Abbiamo sopportato abbastanza».

«La didattica a distanza è entrata in vigore già da giorni,ma per i ragazzi dell’istituto Ettore Majorana non è cosi - viene evidenziato dai ragazzi - sono continue le lamentele degli alunni, soprattutto le quinte che dovranno sostenere un esame di stato e dei ragazzi del primo che si trovano catapultati in questa pessima situazione, per le problematiche del sito su cui si avvale la scuola per la Dad. “Ci svegliamo alle otto con la volontà di fare lezione, ma la piattaforma ce lo impedisce”. I ragazzi fermi davanti ai computer aspettano che il server funzioni per iniziare a fare la lezione tranquillamente,ma accade di rado e solo per alcuni alunni.

La maggior parte degli studenti non riesce non riesce a seguire le lezioni.

“Abbiamo accettato queste condizioni l’anno scorso perché ci trovavamo in una situazione nuova e negli ultimi mesi di scuola, ma ora pretendiamo una piattaforma che ci consenta tutti i giorni di seguire le lezioni”.

La presidenza rifiutandosi di usufruire di piattaforme gratuite e meglio funzionanti, usate da tutte le altre scuole,sta togliendo ore preziose di lezione agli alunni. Sono ancora più penalizzati gli studenti che nelľ E. Majorana frequentano indirizzi tecnici, ovvero la maggioranza , che non potendo frequentare i laboratori scolastici sono ancora in attesa di una linea guida dettata dalla scuola. La didattica a distanza è una modalità poco esaustiva a livello formativo e questo gli studenti lo avevano già constatato nella prima tornata di lezioni online quindi la domanda sorge spontanea: Cosa ha fatto la dirigenza dell'istituto affinché le modalità d'apprendimento a distanza fossero migliorate? E come mai è proprio una scuola con indirizzi tecnici che sta riscontrando tutti questi problemi?»