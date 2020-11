«Tardiva l'iniziativa assunta dal commissario Giustini», l'analisi di Felice

TERMOLI. Il presidente del comitato San Timoteo, Nicola Felice, commenta l'iniziativa assunta dal commissario Angelo Giustini.

«Credo che la posizione assunta solo oggi dal Commissario Angelo Giustini sia tardiva. Avrebbe dovuto, unitamente alle forze politiche che sostengono il governo nazionale ma che solo in opposizione in regione, chiedere sin dall'emanazione del Dpcm dell'emergenza Coronavirus che demandava la gestione alle regioni, di estendere il suo mandato di Commissario ad acta per il piano di rientro e la programmazione sanitaria, anche per l'emergenza Covid.

in tutto questo tempo si è assistito un inutile e dannoso braccio di ferro, da una parte il presidente Toma e il Direttore Generale dell'Asrem Florenzano, e dall'altra parte il Commissario Giustini, al punto di aver presentato due progetti, unico caso nazionale, di organizzazione della rete ospedaliera Covid, per poi "accordarsi" su indicazione del Ministero sulla proposta dell'ospedale Cardarelli, come ospedale Hub Covid.

Resta comunque la deficienza grave del Commissario Angelo Giustini e del sub Commissario Ida Grossi, il non aver approvato, ancora ad oggi, il Programma Operativo 2019/2021. Con l'aggravarsi anche in Molise del numero di contagi, dei ricoveri nel ospedale Covid, in Terapia Intensiva, il numero dei decessi, oltre alle difficoltà che giornalmente crescono anche negli ospedali non Covid (San Timoteo, Veneziale), per mancanza di personale e dotazioni di dispositivi e apparecchiature, penso sia inopportuno e sgradevole cercare "vie di fuga" da parte di soggetti decisori: dirigenti, politici, amministrativi, e altri ancora, che avevano il compito di provvedere ad attuare quanto necessario per tutelare la salute dei cittadini.

Si auspica che il governo nazionale e il Ministero della Salute, pur presi dell'emergenza in altre regioni, tenga in debito conto anche della piccola regione Molise e dei suoi 300 mila abitanti, e assuma immediate decisioni sull'assetto organizzativo per il servizio sanitario regionale, con un unico soggetto di programmazione e attuazione degli interventi ordinari ed emergenziali del Molise».