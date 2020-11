Le opere incompiute

LARINO. Con riferimento al territorio italiano, sarebbe possibile redigere un lunghissimo elenco di opere pubbliche rimaste incompiute per anni. Naturalmente non è di queste che s’intende scrivere in sede di cronaca locale, quanto piuttosto sottolineare che pure il territorio del Molise ha del suo e, quindi, non fa eccezione; e, nel caso di specie, Larino stessa può essere utilizzata quale esempio. E non solo. Di recente un gruppo politico di minoranza, il ‘Germoglio’, è ritornato – alla grande - sulla questione dell’appalto dei lavori concernenti il completamento degli impianti sportivi di contrada Monte Arcano.

“Siamo arrivati ormai al mese di novembre del 2020 e l’aggiudicazione non è stata ancora effettuata, nonostante la Commissione di gara abbia stilato la graduatoria delle imprese partecipanti sin dal maggio del corrente anno. In buona sostanza, sono trascorsi quasi due anni da quando, a dicembre 2018, iniziava la procedura di affidamento dei lavori”.

Occorre ricordare che l’ultima motivazione con cui l’Esecutivo comunale (rappresentato nell’occasione dal Sindaco Puchetti e dall’Assessore Bonomolo) aveva giustificato il ritardo nell’aggiudicazione era stato l’ammanco dei 355.000 euro dovuti per il mancato rispetto della convenzione da parte di Enel. Ma la scusante accampata sembrerebbe non reggere più, almeno a parere della minoranza di Palazzo ducale, atteso che tale cifra potrebbe essere reperita altrove all’interno del bilancio comunale, visto – sostengono quelli del ‘Germoglio’ – “il cospicuo avanzo di cui può fruire la Giunta Puchetti. Ricordiamo ai cittadini – precisano i referenti del Gruppo - che il quadro economico a base di gara prevede che la Direzione-lavori venga svolta all’interno dell’ente, in modo da poter utilizzare le esigue somme a disposizione quasi esclusivamente per le opere edili che - comunque - saranno prive delle tribune e della pista di atletica. Evidentemente l’affidamento dei lavori, nelle condizioni previste dal bando, rimane ostacolato da qualcosa d’altro”. “Dobbiamo pensare – continua un comunicato del ‘Germoglio’ - che interessi particolari stiano sovrastando quelli dell’intera comunità e che si stia perseverando nella medesima direzione che - da più di trent’anni - non permette il completamento degli impianti sportivi in c.da Monte Arcano.

Dobbiamo concludere che, con molta probabilità, neppure il campo sportivo potrà diventare attivo”. La conseguenza di quest’ultima omissione? Persino la Scuola calcio, dopo tanti anni di attività sull’ormai inadeguato impianto di via Nazionale, si è vista costretta a praticare gli allenamenti sul campo in erba sintetica del finìtimo Comune di Casacalenda, creando forte disagio alle famiglie che hanno i propri figli iscritti alle categorie ‘giovanissimi’ e ‘allievi’; inoltre si sono ‘volatilizzate’ le squadre frentane che operavano nelle due categorie con un indubbio ruolo di protagoniste nei rispettivi campionati. Lasciando il caso-Larino, ma restando sempre in Molise, rivolgiamo l’attenzione all’Ospedale di Agnone, un’altra delle incompiute molisane. I relativi lavori, si legge in un ‘rèport’ ministeriale, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l’ultimazione. Fa niente per i cinquanta milioni dell’ultimo quadro economico; la realizzazione è ferma al 9% e ne servirebbero altri 42 per dotare il Molise di un altro ospedale. “L’ospedale – sostengono i promotori della mozione – è necessario a tutela di aree montane e periferiche, quali sono quella dell’Alto Molise e dell’Alto Vastese (Abruzzo), che vivono un costante e permanente disagio dovuto all’oggettiva carenza di una viabilità funzionale ed appropriata rispetto alle caratteristiche orografiche del territorio”. Al tempo stesso la mozione chiede di dotare di un “Punto di Primo Intervento” ogni ospedale di Comunità (a Larino e Venafro) “al fine di garantire risposte rapide e cure immediate nei casi di emergenza in due aree densamente popolate della regione”.

Claudio de Luca