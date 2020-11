«Un commissario più forte è utile al nostro sistema sanitario regionale»

TERMOLI. Stavolta il dottor Giancarlo Totaro non è d'accordo con Nicola Felice, presidente del comitato San Timoteo, poiché considera che «L'iniziativa del commissario alla sanità della regione Molise Giustini merita sicuramente pieno appoggio ancor di più alla luce della fase emergenziale determinata dalla pandemia del Coronavirus».

«Un commissario nel pieno delle proprie facoltà decisionali è quanto di più utile il nostro sistema sanitario necessita. Certamente in un'ottica di piena collaborazione con il presidente della regione e la direzione Asrem, nel rispetto dei ruoli istituzionali propri di ognuno, per il bene di tutti i cittadini molisani. Il commissario deve avere la possibilità di decidere al di sopra delle parti l'aspetto programmatorio dell'assistenza sanitaria specialmente in tempo di Covid. Questo non vuol dire che tutto quello che si sta facendo e si è fatto fino a questo momento sia negativo, ma il centro Covid a Larino, condiviso dalla maggior parte dei sindaci molisani, è una assicurazione sulla vita se l'epidemia dovesse drammaticamente superare il limite di guardia di ricettività del nostro sistema ospedaliero regionale, un argine da edificare nella speranza che mai debba servire. Ci si prepara alla guerra in tempo di pace e per difendere la pace, ma questo virus purtroppo non accenna ad alzare bandiera bianca ed avanza con spaventosa e terrificante baldanza.