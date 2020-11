Tassa rifiuti, il diritto alla riduzione e l'esenzione dal pagamento

TERMOLI. Esistono casi in cui il cittadino soggetto a pagare la Tari ha diritto ad esenzioni od a riduzioni. Ci sono norme statali specifiche e direttive, anche se ogni Comune, adottando il proprio Regolamento, decide il da farsi su scadenze ed i casi in cui ridurre il pagamento o esentare il cittadino dal versamento. Occorre, quindi, sempre fare riferimento alle norme di dettaglio del proprio ente.

La Tari (acronimo di tassa sui rifiuti) è un tributo introdotto dalla Legge di stabilità 2014 dovuta per il servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti. Il pagamento è previsto per chiunque possegga, o detenga, locali o aree scoperte, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Il c. 641 della Legge di stabilità 2014 si riferisce al possesso od alla detenzione, “a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani”. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 C.c. che non siano detenute, od occupate. in via esclusiva. Non tutti devono versare questo tributo. La legge ammette alcuni casi di esenzione. I cittadini quindi possono, su richiesta, essere esentati dal pagamento della tari.

E’ il Regolamento comunale che fissa i casi in cui essa non si applica. In linea generale l’esenzione vige per le aree scoperte pertinenziali od accessorie ai locali tassabili; per le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva in base all’art. 117 C.c.; per le multiproprietà, ove il responsabile del versamento sia il soggetto che gestisce i servizi comuni; per quegli immobili in cui abitino soggetti disabili o minori; per quei soggetti che detengano temporaneamente l’immobile per un periodo di durata inferiore a sei mesi (in questo caso la tassa deve essere pagata dal proprietario dell’immobile); opera a favore del possessore di un immobile residente all’estero.

Per un immobile in istato di abbandono occorre dimostrare che esso non si trovi in condizione di essere abitato. Per ciò stesso occorre provare che non ci siano collegamenti di utenze della luce, del gas e del telefono e non ci devono essere arredi. Non si applica, infine, ai soggetti che si occupano direttamente del trasporto dei rifiuti al sito di smaltimento del Comune.

L’Ente, poi, sempre tramite il suo Regolamento, può stabilire i casi in cui si abbia diritto ad una riduzione. Nello specifico: chi utilizza l’immobile solo per un breve periodo o ad uso stagionale potrebbe richiedere la riduzione del tributo; chi produce rifiuti speciali e dimostra che lo smaltimento sia avvenuto secondo le norme vigenti, può richiedere una riduzione al Comune. Nei casi in cui vengano commesse violazioni durante l’effettuazione del servizio del ritiro dei rifiuti, è previsto uno sconto fino all’80% ai cittadini (dietro presentazione di una certificazione Asl sul pericolo di salute pubblica).

Chi utilizza contenitori che producano ‘compost’ per riciclare i rifiuti organici ha diritto ad una riduzione fino al 10%; come pure: chi è possessore di fabbricati rurali ad uso abitativo; chi, per un determinato periodo, non ha usufruito del servizio perché il Comune non ha effettuato il servizio di gestione rifiuti. In quest’ultimo caso si ha diritto ad uno sconto fino all’80%. Sconto fino al 40% a chi ha il punto di raccolta rifiuti lontano. Tutto questo deve essere recepito all’interno di un Regolamento.

I termini di versamento della Tari variano da ente ad ente e sono stabiliti dalla normativa di dettaglio che il Consiglio ha approvato con una deliberazione. In linea generale, comunque, le scadenze per il versamento della Tari sono le seguenti: si può pagare in un’unica soluzione entro aprile (oppure entro maggio), oppure con un primo acconto entro fine aprile ed un secondo entro la fine di luglio, saldo entro ottobre, novembre o fine anno. Ogni Comune mette a disposizione specifiche modalità e modelli di domanda per chiedere esenzioni, sconti e riduzioni sul pagamento della Tari.

Claudio de Luca