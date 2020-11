TERMOLI. Cosa vuol dire tendere la mano al povero? Veramente è una cosa che possiamo fare tutti? Ma non è che già la facciamo senza rendercene troppo conto quando aiutiamo l’amico in difficoltà, quando siamo disponibili al dialogo in famiglia, quando ci mettiamo a servizio della comunità in tante situazioni? Il contest “Tendi la tua mano al povero” pensato per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e per i giovanissimi delle parrocchie della diocesi vuole stimolare la riflessione sul Messaggio del Papa per la quarta Giornata Mondiale dei Poveri attraverso la musica, la danza e il canto. Scarica il regolamento all'indirizzo http://caritas.diocesitermolilarino.it/.../tendi-la-tua.../ e scatena la fantasia con i tuoi amici! Puoi vincere un’esperienza di volontariato presso le opere segno dell’arcidiocesi di Reggio Calabria–Bova.

Intanto, come quarta testimonianza nell'ambito del programma messo a punto dalla diocesi di Termoli-Larino e dalla Caritas, c'è quella del primario del Pronto soccorso di Termoli, Nicola Rocchia.

"Tendere la mano è un segno: un segno che richiama immediatamente alla prossimità, alla solidarietà, all’amore. In questi mesi, nei quali il mondo intero è stato come sopraffatto da un virus che ha portato dolore e morte, sconforto e smarrimento, quante mani tese abbiamo potuto vedere! La mano tesa del medico che si preoccupa di ogni paziente cercando di trovare il rimedio giusto" (Papa Francesco, Messaggio per la quarta Giornata mondiale dei Poveri).

Il dottor Nicola Rocchia, medico del Pronto Soccorso dell'Ospedale San Timoteo di Termoli, oggi ci parla delle difficoltà vissute in questi mesi e parlando del sacrificio dei medici e di tutto il personale sanitario dice: "Il sacrificio per un medico che fa il suo lavoro e che alla fine riesce ad ottenere la guarigione di un paziente non esiste. Il medico non può che trarne forza, vantaggio, voglia di fare ancora di più".