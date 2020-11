Samsung Electronics presenta il suo torneo eSport paneuropeo

TERMOLI. Samsung Electronics , leader mondiale nel mercato dei monitor di gioco, ha presentato il suo innovativo torneo eSport, celebrando l'ultimo ingresso nella gamma di monitor da gioco Odyssey leader del settore.

L'Odyssey League, che prende il nome dall'innovativa gamma di monitor da gioco, è alla ricerca dei giocatori PUBG più competitivi d'Europa. I giocatori che soddisfano gli standard ad alte prestazioni sinonimo del marchio Odyssey e sono disposti a dimostrare che hanno la possibilità di vincere parte del generoso montepremi di 25.000 dollari.

L'espansione della gamma di monitor da gioco Odyssey, iniziata con il G7 e il G9 a gennaio, vede ora l'introduzione del prodotto più accessibile: G5. Progettato con giocatori esigenti in mente, il G5 vanta prestazioni elevate in ogni area: un tempo di risposta fulmineo di 1 ms, 144Hz frequenza di aggiornamento, potente AMD FreeSync Premium e un pannello Quad-Alta Definizione (QHD; 2560-1440 risoluzione). Inoltre, il G5 dispone di uno schermo curvo 1000R all'avanguardia.

Il torneo, che presenta qualificazioni nazionali e knock-out in 12 regioni europee, è iniziato il 28 settembre e si concluderà il 29 novembre. I migliori giocatori di ogni regione avanzano alla finale paneuropea di due giorni il 5 e 6 dicembre.

eSport, l’interesse dei casinò

Gli eSport e i casinò potrebbero non sembrare strettamente collegati, ma un numero crescente di casinò sta iniziando a diventare molto entusiasta del gioco competitivo, che del resto durante il lockdown ha avuto un’importante crescita. Dall'arrivo di arene speciali di casinò eSport a Las Vegas, ai marchi di casinò che sponsorizzano alcune delle più grandi squadre di eSport, sembra che questo rapporto diventerà più strettamente legato.

Recentemente le arene di eSport del Luxor Casino hanno raccolto molta attenzione.. Anche alcuni giochi da casinò come le slot stanno iniziando a trarre ispirazione dagli eSport in quanto mirano a diventare più "basati sulle abilità".

Le mosse verso gli eSport fanno parte di una strategia, che comprende anche l’offerta di allettanti Bonus di registrazione, che tende da una parte ad attirare nuovi giocatori con promozioni, dall’altra a fidelizzare i clienti con tornei, sfide, premi speciali. Una strategia che, unita agli effetti dei lockdown che hanno avuto luogo nei mesi scorsi in tutto il mondo aumentando i tempi di navigazione su Internet, ha contribuito a un nuovo rilancio del mondo dei casinò online.

Con il gioco competitivo che cresce fino a diventare un'industria da miliardi di dollari nel, molti casinò stanno iniziando a guardare come approfittare del fenomeno degli eSport.

Egaming, un settore in crescita?

eSport, casinò, giochi online, con le loro differenze fanno del resto parte di un settore ormai importante per l’economia come quello dell’eGaming. Una crescita che ha attraversato tutto il settore nel 2020, anche in coincidenza e con gli effetti della crisi pandemica.

Come sottolineano da Synergy Casino, uno dei più importanti siti del settore “anche i casinò online hanno sperimentato la crescita significativa che ha interessato il settore dell’eGaming. Attendiamo alcuni mesi per avere i dati di consuntivo 2020, ma è già chiaro che lo sviluppo e la crescita del settore nell’anno corrente è stato senza precedenti negli ultimi anni”.

La crescita di questo settore sta del resto già dando da tempo un impulso importante anche all’occupazione.

Ecco alcuni dati chiave: