I Carabinieri del Nas al Pronto soccorso e in Medicina d'Urgenza, non ci sono criticità

TERMOLI. Non sono trascorse che poche ore dall'invio della nota formale del sindaco di Termoli Francesco Roberti sia all'Asrem che alla Procura di Larino, in risposta al documento politico diffuso dalla Rete della Sinistra e dalla consigliera di minoranza Marcella Stumpo, che il Nas di Campobasso ha subito raccolto l'invito a verificare la situazione interna all'ospedale San Timoteo di Termoli, con riferimento particolare al Pronto soccorso e al reparto di Medicina d'Urgenza, dove sono ricoverati i malati Covid che non vengono (ancora) trasferiti al reparto di Malattie infettive dell'ospedale Cardarelli di Campobasso.

In effetti, secondo quanto riferito dallo stesso comandante del Nucleo antisofisticazioni e sanità dei Carabinieri che operano in Molise, Mario Di Vito, non è stata riscontrata alcuna irregolarità o situazione critica.

Di questa richiesta aveva parlato anche lo stesso primo cittadino nell'ambito della conferenza stampa di ieri mattina, proprio citando la denuncia pubblica fatta dal gruppo Termoli Bene Comune-Rete della Sinistra, che ribadiva peraltro l'importanza di avere il centro Covid a Larino.