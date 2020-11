Taglio degli eucalipti in territorio di Campomarino Copyright: Termolionline.it

CAMPOMARINO. Mettendoci nome e cognome, come spesso non accade, Alessio di Majo Norante, titolare della omonima cantina vinicola denuncio lo scempio ambientale e paesaggistico che la Provincia starebbe perpetrando in basso Molise nell’ area di Campomarino, con l’abbattimento di migliaia di alberi di Eucalipti secolari che fanno parte della memoria storica del territorio.

«Tutto questo accade mentre noi lavoriamo tutti i giorni per migliorare l’attrattività del territorio. La cosa che più indigna che mentre le nostre strade sono in uno stato pietoso, tra buche e disfacimento del manto stradale, allagamenti che si verificano ogni volta che piove rendendo veramente pericolosa circolazione (la situazione del manto stradale si evince anche dalle foto), la Provincia con la scusa della sicurezza abbia i soldi per distruggere chilometri di viali di Ecauliptus che da decenni hanno sempre caratterizzato il paesaggio del nostro territorio. Forse l’affare sta nella vendita delle tonnellate di legname che si ricava dalla deturpazione del territorio.

Si accampa la scusa che se uno esce fuori strada trova l’albero, allora abbattiamo ponti e ponticelli, pali della luce e muretti di contenimento !!!

Scusa falsa perché non vengono rimossi i grandi ceppi dei tronchi,così in caso di uscita di strada il problema della sicurezza rimane uguale, infatti molti alberi sono situati ad una quota più alta della strada. Si risolve solo che l’affare non sarebbe più redditizio perché rimuovere i grandi ceppi costa! E’ più facile abbattere che effettuare una manutenzione del verde.

Tutto ciò sta avvenendo nel silenzio più assoluto senza che nessuno, Forestale, Comune, responsabili dell’ambiente Regionale e tutela del paesaggio verifichi e controlli, anche perché non si sta effettuando nessuna selezione degli alberi da abbattere ma solo il taglio indistinto di tutti gli alberi.

Appare anche sospetto il momento i cui si stia effettuando questo scempio, infatti l’attuale emergenza Covidcertamente rende i controlli meno probabili.

Se arriveranno in prossimità della mia azienda, dove ritengo di avere qualche titolo per oppormi a questa deturpazione, cercherò di impedirla in tutti i modi, dalla denuncia ai Carabinieri forestali e a tutti gli Enti preposti, all’incatenarmi agli alberi.

Vi invito a venire a verificare di persona quanto sta avvenendo».