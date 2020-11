«Sindaci e delegati inconferibili al Cosib», seconda diffida del tandem Ferrara-Fallica

TERMOLI. I consiglieri di minoranza di Petacciato, Giuliana Ferrara e Matteo Fallica, hanno servito il bis, e promosso un’altra diffida sul Cosib, dopo quella della scorsa convocazione.

Il documento dell’opposizione petacciatese, che mira a mettere i bastoni fra le ruote al sindaco Roberto Di Pardo, in predicato di essere eletto presidente del Consorzio di sviluppo industriale della Valle del Biferno.

L’iniziativa si basa sui contenuti di una legge del Governo Monto, che fissa una serie di inconferibilità ed incompatibilità che, allo stato, sono riferibili , per la nomina nel Consiglio Direttivo, a tutti i sindaci facenti parte del suddetto Consiglio Generale del Cosib.

Per quanto riguarda il direttivo, riguarda anche i consiglieri o gli assessori delegati dal rispettivo Comune.

La diffida è stata inviata, altresì, ai Revisori dei Conti ed al direttore del Cosib per gli adempimenti e per le rispettive responsabilità, nonché alla Procura della Repubblica di Larino, alla Guardia di Finanza, ai Carabinieri di Termoli ed all’Anac che, in caso analogo, con la delibera n° 453 del 9 maggio 2018 , in applicazione dell’art. 7, comma 2 del Dlgs 39/2013 ha annullato, ai sensi dell’art. 17 del dlgs. 39/2013 il conferimento di incarico ai sindaci ed ha avviato il procedimento di responsabilità nei confronti degli organismi conferenti.

Della diffida è stata discussa all'inizio dei lavori del Consiglio generale odierno, ma pare sia stata rigettata col voto contrario dei sindaci di centrodestra e del sindaco di Guglionesi.