Roberto Di Pardo è il nuovo presidente del Cosib, votano contro Caporicci e Primiani

TERMOLI. Alla fine su dieci componenti, una assenza, una astensione e 6 sindaci a favore della presidenza di Roberto Di Pardo al Cosib. E' questo l'esito che si è venuto a determinare poco fa.

Il sindaco di Petacciato, dunque, Roberto Di Pardo è il nuovo presidente del Cosib, è stato eletto intorno alle 19 nell'assemblea del Consiglio generale convocato per oggi pomeriggio. A votare per lui (oltre il proprio suffragio), i sindaci Francesco Roberti, Giovanni Di Matteo, Costanzo Della Porta, Piero Donato Silvestri e Mario Bellotti, che ha spezzato l'asse dem. Il presidente uscente Gianfranco Cammilleri si è astenuto. Assente Remo Di Giandomenico, in rappresentanza dell'Azienda autonoma di soggiorno e turismo.



Unici voti contrari Raffaele Primiani e Giuseppe Caporicci, con quest'ultimo che ha chiesto al Comune di Termoli di avanzare la proposta per la presidenza.

Subito dopo è stato eletto il comitato direttivo. Vicepresidente Costanzo Della Porta, componenti sono Piero Donato Silvestri, Mario Bellotti e Vincenzo Aufiero, unico non sindaco, in rappresentanza del Comune di Termoli.