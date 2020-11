Dighe e collaudi, al Liscione dopo 47 anni si attende ancora

LARINO. A Macchia Valfortore c’è una diga (quella di Occhito) in funzione dagli Anni ’70 ma collaudata appena l’altro giorno: novembre 2020; e ciò sebbene situata in un’area colpita da eventi sismici. Quest’invaso, pur avendo una capienza di 300 milioni di mc, vieneriempito sino ad un massimo di 180 milioni; ma, presentemente, si ritrova al livello tecnicamente ‘morto’: in sostanza è priva d’acqua. Sin dal 2002, il prof. Spilotro, ordinario di Geologia nell’Ateneo lucano, ammonì: “Una frana minaccia il lago”. Eppure, a suo tempo, in un’area finitima (a natura sismica sensibile), le Regioni Puglia e Molise intendevano porre mano alla diga di Piano dei Limiti. Tutto questo mentre il Ministero dell’ambiente aveva riferito che il 10% del Paese viene considerato dai geologi e dagli esperti a forte rischio, che il 58% dei comuni può patire frane ed un 42% fenomeni alluvionali. Ciò nonostante, in un contesto così preoccupante, la Casmez aveva finanziato ben 12 invasi, progettandone 35, tutt’ora privi d’acqua. La spesa? Duemila miliardi di lire, in taluni casi spesi per manufatti che, in caso di pioggia persistente, potrebbero – secondo gli esperti - sbriciolarsi, cancellando vite ed infrastrutture proprio a causa dell’incompiutezza e delle mancate verifiche, dell’insicurezza da obsolescenza e dalla carenza di collaudi e di controlli adeguati.



Una tabella del rischio rivela che le Comunità molisane, potenzialmente in pericolo, sono tante; e che 1/3 delle grandi dighe sono state apprestate in zona sismica. Il prof. Lucio Ubertini (Costruzioni idrauliche alla “Sapienza”) riteneva che quelle trascurate fossero troppe e che le carenze si verificassero proprio quando sarebbe necessario essere prudenti. Il docente ha confermato che pure gli invasi minori possono essere causa di danni e di tragedie; ma, curiosamente, il Gruppo nazionale per la difesa delle grandi catastrofi è stato sciolto sin dal 2006. Al "Piano per il Sud" furono conferiti 5 milioni per collaudare l'invaso del Liscione (1967-1973), ma – ad oggi – non è stato assegnato l’affidamento. I lavori relativi potevano essere attivati entro il 2016, tenuto conto delle verifiche della Commissione ministeriale (iniziate nel 2013), per essere completati (almeno con riferimento al 1° lotto) entro il 2017, pena la revoca del finanziamento. Poiché nulla è stato fatto, l’opinione pubblica si domanda se i fondi siano ancora disponibili; e, benché le opere siano ritenute ‘prioritarie’, l'invaso continua a funzionare con un’autorizzazione del 1977. La diga di Guardialfiera non è l’unica snobbata dallo Stato. Lungo la Penisola se ne contano oltre 100 prive di collaudo formale, legittimate semplicemente da Nulla osta provvisori. Eppure sono tanti gli invasi che potrebbero provocare cataclismi. Ciò nondimeno c’è una norma secondo cui quelli di dimensioni minori possano fruire di un trattamento meno accurato; e così quelli sotto controllo sono soltanto 800 mentre altri 10mila vengono più o meno ignorati. Insomma, per legge, sono “importanti” soltanto le dighe alte più di 15 m con un milione di mc d’acqua.

Il fatto è che, nel caso di una esondazione, le acque dell’invaso del Liscione riuscirebbero a radere al suolo un’intera valle sino a giungere al Nucleo industriale di Termoli ed allo Stabilimento Fca. In quest’area sono attive diverse Aziende chimiche (3 di cui ad elevato rischio ai sensi della Direttiva “Seveso”); poi c’è la Centrale “Sorgenia”. Quando ancora "Molise acque" si chiamava “Erim”, furono segnalati alla Prefettura di Campobasso i pericoli che il territorio correva. L’invaso di Guardialfiera, almeno quando è pieno di acqua, è una vera bomba liquida; ma – come si è detto - campicchia con un’autorizzazione del 1977. Solo nel 2008 fu pubblicato un bando per il “Collaudo statico delle opere con funzione resistente”. Nel capitolato si legge: “Al fine dell’emissione del certificato di collaudo, è necessario acquisire - e fornire - quello di collaudo statico”. Ma il provvedimento rendeva noto che sarebbe stato eseguito sulla scorta delle norme vigenti negli Anni ’60 quando fu realizzata la diga”. Ciò posto si potrà mai restare tranquilli?

Claudio de Luca