Oltre 300 i partecipanti al forum online su «Processo civile tra emergenze e garanzie»

TERMOLI. Si è tenuto ieri l'incontro organizzato dal Coa di Larino, in onda in diretta su canale youtube, su 'il processo civile tra emergenze e garanzie'. L'intervento introduttivo del Presidente Campopiano ha ripercorso le fasi dei protocolli succedutisi presso il Tribunale di Larino e le molte difficoltà attuative.

A seguire il prof Impagnatiello, ordinario di diritto processuale civile presso l'università di Foggia, in un excursus tra la storia del diritto processuale e le attuali prassi giudiziarie, ha puntato il dito contro la legislazione dell'emergenza, sottolineando come le garanzie del processo civile non possano essere sacrificate neppure sull'altare di una emergenza pandemica.

Estremamente tecnico l'intervento del presidente Russo, che in attuazione delle normative emergenziali emanate dal governo, auspica la stesura di un protocollo d'intesa con la la classe forense, che consenta di ridurre l'accesso degli utenti nelle aule di giustizia pur nel rispetto delle regole e delle garanzie del processo. A chiudere Michele Urbano sulle criticità che la pandemia e le leggi ad essa collegate hanno evidenziato sotto il profilo processuale e deontologico. 'grandidsima la soddisfazione per una partecipazione così massiccia di colleghi e studenti' commenta la moderatrice, Micaela Bruno, consigliera delegata alla formazione del Coa Larino. 'oltre 300 gli iscritti. Risultato imprevedibile ed inatteso, che gratifica tutto il consiglio per l'impegno profuso.

Cambiano gli strumenti e le forme di comunicazione, ma la formazione resta protagonista.'