TERMOLI. «Conoscere e salvaguardare il proprio Patrimonio artistico e culturale, sensibilizzare i ragazzi alla bellezza e all'essere gentili».

E' iniziato ieri mattina il percorso di educazione civica all'istituto comprensivo Schweitzer di Termoli. Su impulso dell'insegnante Carla Di Pardo, sempre attenta al territorio. Un programma in tre step, di cui la prima è in programma giovedì, le altre due a primavera, quando si spera potremo riuscire a recuperare quella parte di vita serena oggi minata dalla pandemia.

"Un percorso a piedi: un intinerario nel tempo", il nome del programma didattico, che si apre coinvolgendo gli scolari della prima A.

Nel primo appuntamento, a farla da padroni i libri, la lettura di Libri, e lo scambio, sono state lette favole e fiabe con la Casa del Libro, rappresentate dalla presidente Daniela Battista e dalla giovanissima socia e scrittrice Veronica Pinti, gli alunni hanno partecipato con molto entusiasmo e interesse, molti sono stati gli interventi, le curiosità, hanno risposto a domande e insieme alle ospiti, hanno inventato una favola divertentissima, sulla Gentilezza, tema filo conduttore della mattinata.

«Abbiamo trascorso due ore in giardino, mantenendo il distanziamento fisico, con mascherine, in splendida compagnia, il tempo è volato, Veronica ha iniziato con la lettura di Esopo, per poi leggere Rodari e altre storie», commenta la Di Pardo..