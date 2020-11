Sempre più adesioni ai fondi pensione, ecco come scegliere il più adatto

TERMOLI. I fondi pensione sono uno strumento di risparmio sempre più apprezzato in Italia, con un numero in aumento di adesioni e asset in forte crescita negli ultimi anni.

Secondo il settimo report del Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali, il patrimonio custodito nei fondi pensione è salito dell’82,5% dal 2007 al 2019, toccando una quota di 917 miliardi di euro complessivi, ovvero circa il 50% del PIL italiano.

Per quanto riguarda i rendimenti, il 2019 è stato un anno particolarmente positivo, con ottime performance da parte di quasi tutti i gestori, un aspetto che ha permesso di affrontare in modo adeguato anche le sfide dettate dalla pandemia di Covid-19.

L’attuale situazione ha infatti determinato l’attuazione di operazioni strategiche di asset management, con obiettivi che mirano a rendere gli investimenti sempre più etici, sostenibili e con un impatto maggiore nell’economia reale.

Come scegliere il fondo pensione giusto



Una delle finalità principali dell’adesione ai fondi pensione è quella previdenziale integrativa, un modo per integrare la pensione INPS con un reddito supplementare al momento dell’uscita dal mondo del lavoro.

Si tratta di una scelta importante per pensare al proprio futuro, evitando di perdere potere d’acquisto e subire una forte riduzione del reddito personale, per questo motivo tutti dovrebbero per lo meno considerare tale possibilità.

Ad ogni modo, è necessario valutare con attenzione il fondo pensione da scegliere, soprattutto quando non si è esperti in materia, per questo motivo è essenziale avvalersi del supporto professionale di consulenti qualificati come gli esperti di propensione.it.

Si tratta di una società specializzata nella consulenza online per il settore della previdenza integrativa, un intermediario autorizzato attraverso il quale capire come muoversi nella scelta del fondo pensione più adatto alle proprie esigenze.

L’orientamento professionale è indispensabile per individuare la linea di investimento giusta, in base a una serie di aspetti come l’età anagrafica, le prospettive per la pensione, gli obiettivi che si vogliono raggiungere e la propensione al rischio.

Il mercato dei fondi pensione propone quattro soluzioni principali, dal comparto azionario per chi vuole assumere un profilo con rendimenti potenziali più elevati, fino al comparto garantito con il rimborso del capitale assicurato.

Il tipo di gestione del fondo pensione deve essere valutato con molta attenzione, per capire se affidarsi a società che investono principalmente in azioni o in obbligazioni e in titoli di Stato, oppure preferire opzioni miste bilanciate, più adeguate alle proprie necessità. Allo stesso tempo, è importante scegliere anche il metodo di contribuzione al fondo pensione, ad esempio versando il TFR maturato oppure effettuando versamenti fissi o liberi, tutti aspetti da analizzare in modo accurato con l’orientamento di esperti qualificati.

Perché investire nei fondi pensioni



L’aumento progressivo delle adesioni ai fondi pensione conferma indirettamente le preoccupazioni degli italiani verso il sistema pensionistico pubblico, un timore che riguarda soprattutto le ultime generazioni.

Non è un caso se gli asset dei fondi pensione europei sono arrivati quasi a 3 mila miliardi di euro nel 2020, con una crescita di 180 miliardi soltanto nel secondo trimestre come indicato dai dati della BCE.

Inoltre, bisogna tenere conto dei numerosi vantaggi dei fondi pensione, a partire dai benefici fiscali con la tassazione ridotta al 20% sugli interessi finanziari e alla possibilità di dedurre dal reddito imponibile una parte dei contributi.

Inoltre, si tratta di strumenti di risparmio flessibili, poiché non solo è possibile scegliere l’importo e il tipo di contribuzione, ma si possono richiedere anticipi fino al 75% della somma versata ed esistono varie opzioni di riscatto.

Allo stesso tempo, i fondi pensione sono vigilati dalla COVIP, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, il patrimonio non è pignorabile nella fase di accumulo contribuendo tramite il versamento del TFR, senza contare la possibilità di trasferimento del patrimonio detenuto.

Imparare a investire i propri risparmi è fondamentale, specialmente per garantirsi un futuro sereno e una terza età dignitosa, tuttavia è importante farlo con la giusta consapevolezza attraverso l’esperienza di professionisti specializzati.