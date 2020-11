TERMOLI. Svolta digitale, impressa ancora di più dall’esigenza di smart-working e della limitazione dei contatti causati dalla pandemia da Covid ai servizi demografici del Comune di Termoli.

L’ultimo decreto semplificazioni ha reso obbligatorio anche per i privati l’accettazione dell'autodichiarazione. Al Comune di Termoli è stata avviata la distribuzione della carta dei servizi demografici, approvata dalla Giunta contenente tutti i servizi erogati dai nostri uffici demografici.

A decorrere dal prossimo primo gennaio 2021 verrà attivato il pagamento del bollo virtuale.

Il cittadino potrà versare direttamente agli uffici il corrispondente importo che l'ente provvederà poi a fine anno a riversare all'Agenzia delle Entrate, senza più l’obbligo di doverla acquistare precedentemente.

Inoltre, tra qualche giorno sarà attivo, presso gli stessi uffici, il Pos per il pagamento dei diritti a mezzo bancomat o carta di credito. I servizi on line, a cui possono iscriversi i cittadini residenti nel nostro comune permettono di richiedere e ottenere i soli certificati d'anagrafe on line e gratuitamente.

Ci si iscrive dal sito comune di Termoli.

Opportunità estesa anche allo stato civile, seppur non ancora codificata. Tuttavia, inviando una mail a statocivile@comune.termoli.cb.it indicando il motivo della richiesta e allegando copia del documento di di identità del richiedente, sarà inviata la certificazione richiesta all'indirizzo mail indicato.

Tutti i documenti vengono inviati con Pec, timbro digitale e firma digitale, assolvendo integralmente alle esigenze certificate di ufficialità e della validità dell’atto richiesto. Stessa procedura è valida anche nella richiesta di cambio di residenza, che può essere inviata online, scaricando il modello dalla pagina anagrafe del comune di Termoli.

Una opportunità di semplificazione digitale che riguarda anche i professionisti, che siano avvocati, notai, ingegneri, ecc. Purché siano residenti a Termoli, possono iscriversi ai servizi online del Comune come persona giuridica e richiedere, delegati dal loro cliente, certificazioni anagrafiche.

Chance rivolta persino agli istituti bancari, che potrebbero finalmente decidersi a erogare tale servizio ai loro clienti richiedendo, sulla mail del Comune di riferimento la certificazione che occorre per esempio per l'erogazione di un mutuo; infine, la pratica di successione da fare all'Agenzia delle entrate necessita solo dell'autocertificazione.